В Волжском на переходе сбили женщину с ребенком

Происшествия 05.02.2020 09:46
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05.02.2020 09:46
В Волжском около полуночи на регулируемом пешеходном переходе сбили женщину с ребенком. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, ДТП случилось, когда «Лада» под управлением 30-летнего водителя, двигаясь по ул. Мира со стороны ул. Нариманова, поворачивала в сторону ул. Александрова. Под колеса машины попали 47-летняя женщина и 10-летний мальчик. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.
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