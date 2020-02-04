В Волгоградской области полиция начала проверку массового отравления бездомных животных

Расследования 04.02.2020 11:29
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04.02.2020 11:29
В Волгоградской области полицейские проверяют обстоятельства массовой гибели бездомных животных на улицах поселка Ерзовка Городищенского района. Об этом сообщил ИА «Высота 102» глава городского поселения Сергей Зубанков. По его словам, власти поселка встревожены случившемся и намерены предпринять цивилизованные меры по регулированию численности животных. «Сейчас мы заключаем договор с Волгоградским областным благотворительным фондом защиты животных, затем будем проводить конкурсные процедуры на отлов уличных животных, стерилизацию и чипирование», - сообщил глава поселения. По его словам, правда, денег на это выделено не очень много. Сергей Зубанков признал наличие проблемы с бездомными животными, осудил их жестокое истребление, но при этом напомнил, что стаи бродячих собак нравятся не всем жителям поселка.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о массовой гибели чипированных собак и домашних питомцев в Ерзовке. Волонтеры подозревают, что бездомышей специально травили крысиным ядом, а домашние собаки стали случайными жертвами. Трупы павших животных, умиравших в страшных мучениях и судорогах, отправлены на экспертизу. Между тем, сообщения об отравленных собаках приходят и из Краснослободска.
Защитники животных подозревают, что таким образом неизвестные избавляются от бездомных собак, гуманное отношение к которым гарантирует вступивший с начала этого года закон. Ранее в администрации Волгоградской области заявляли, что в регионе нет необходимого количества средств на реализацию этого закона. Так, из бюджета Волгоградской области в следующем году будет выделено 10 миллионов рублей на исполнение ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Однако средств хватит лишь на 1 тысячу 200 животных. При этом количество безнадзорных собак и кошек в регионе достигает 25 тысяч. Таким образом, ответственное обращение почувствуют на себе лишь около 5% животных.
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