К 9 годам колонии строгого режима приговорен 60-летний житель Волгограда, который в порыве ревности убил свою молодую сожительницу. Государственное обвинение в этом процессе поддерживал прокурор области Денис Костенко, сообщила V102.RU его старший помощник Оксана Черединина.

Советский районный суд Волгограда, где рассматривалось это уголовное дело, признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 31 декабря 2023 года 60-летний подсудимый в ходе праздничного застолья поссорился со своей 48-летней спутницей. Он воткнул ей нож в поясницу, а потом начал бить кулаками по голове. Поводом для такой агрессии стала ревность. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: прокуратуры Волгоградской области