



Октябрьский районный суд огласил приговор 42-летнему местному жителю, который во время ночного дежурства на сельхозбазе жестоко убил ножом и лопатой своего 25-летнего коллегу. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Оксана Черединина, мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Как ранее сообщало информагентство, в ночь на 15 февраля этого года мужчина, охраняя зерноток в селе Жутово-1, распивал спиртные напитки со своим напарником. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник сначала нанес три удара ножом потерпевшему в область шеи, а потом добил несколькими ударами лопатой в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



