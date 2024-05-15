Расследования

Жестоко убивший напарника сторож получил 8 лет строгача в Волгоградской области

Расследования 15.05.2024 19:23
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15.05.2024 19:23


Октябрьский районный суд  огласил приговор 42-летнему местному жителю, который во время ночного дежурства на сельхозбазе жестоко убил ножом и лопатой своего 25-летнего коллегу. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Оксана Черединина, мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. 

Как ранее сообщало информагентство, в ночь на 15 февраля этого года мужчина, охраняя зерноток в селе Жутово-1, распивал спиртные напитки со своим напарником. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник сначала нанес три удара ножом потерпевшему в область шеи, а потом добил  несколькими ударами лопатой в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

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