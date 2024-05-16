Волгоградцев призвали опустошить копилки

- Банк России чеканит огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот, оседая в копилках. А между тем, запрос на «железные» деньги поступает ежедневно. Проведение акции поможет вернуть скопившуюся у жителей региона мелочь в обращение и сократить затраты на ее производство. В прошлом году таким образом банкам удалось собрать 248,7 тысяч монет на общую сумму почти 920 тысяч рублей. Приносить на обмен можно любые монеты, выпущенные не раньше 1997 года. Ограничений по количеству нет. Удобнее заранее рассортировать мелочь по номиналу дома – так вы сможете сэкономить время, - отметил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.
Во время акции будут принимать в том числе окисленную, потемневшую, просверленную, а также поцарапанную и погнутую монету. Для обмена понадобится взять с собой паспорт и заполнить заявление в банке. Узнать ближайший адрес отделения банка можно на официальном сайте акции.