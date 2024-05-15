Жительница Волжского забила до смерти бутылкой 70-летнюю свекровь

В городе Волжском Волгоградской области в убийстве 70-летней свекрови подозревается 41-летняя местная жительница. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, семейная драма произошла 6 мая в одной из квартир дома №61 по улице 40 лет Победы.

Установлено, что женщина поссорилась со своей свекровью, которая приехала в гости.

- В ходе ссоры волжанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила стеклянную бутылку, которой нанесла множественные удары в область головы пожилой родственницы. От полученной травмы головы 70-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

В отношении волжанки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По решению суда подозреваемую взяли под стражу.