Расследования

Жительница Волжского забила до смерти бутылкой 70-летнюю свекровь

Расследования 15.05.2024 10:29
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15.05.2024 10:29


В городе Волжском Волгоградской области в убийстве 70-летней свекрови подозревается 41-летняя местная жительница. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, семейная драма произошла 6 мая в одной из квартир дома №61 по улице 40 лет Победы.

Установлено, что женщина поссорилась со своей свекровью, которая приехала в гости. 

- В ходе ссоры волжанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила стеклянную бутылку, которой нанесла множественные удары в область головы пожилой родственницы. От полученной травмы головы 70-летняя женщина скончалась на месте происшествия, - рассказали в ведомстве.

В отношении волжанки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По решению суда подозреваемую взяли под стражу.

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