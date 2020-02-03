Волгоградская область среди регионов ЮФО - самая отстающая по росту реальной зарплаты





Волгоградская область продемонстрировала самые низкие темпы роста реальной средней зарплаты среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102», это следует из опубликованных сегодня Волгоградстатом свежих сравнительных данных по регионам Южного федерального округа. Так, за январь-декабрь 2019 года средняя зарплата в Волгоградской области составила 31,976 рублей (рост номинальной – 4,8%, реальной – всего 0,4%). Это самый плохой показатель в ЮФО. Во всех других регионах темпы роста реальной зарплаты выше. Например, в Астраханской области этот показатель составил 1,5% (34,676 рублей средняя зарплата, рост номинальной – 5,9%). В Калмыкии и Краснодарском крае реальная зарплата за этот период выросла на 1,7% (27,393 рублей и 35,382 рубля соответственно, рост номинальной зарплаты – 6,7% и 6,5% соответственно). А больше всего реальная зарплата подросла в Крыму – на 5,9% (31,966 рублей).



