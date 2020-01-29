Аналитика

В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублей

Аналитика 29.01.2020 13:35
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29.01.2020 13:35


В Волгограде можно найти работу с зарплатой в 200 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» аналитики HeadHunter, это самая высокооплачиваемая работа из актуальных вакансий на hh.ru в Волгограде в январе. Так, управляющему менеджеру грузовой станции технического обслуживания - СТО - готовы платить до 200 000 рублей в месяц до вычета налогов. При этом работодатель может оплатить обучение сотруднику за счет компании и обеспечить даже бесплатным абонементом в бассейн.
От 90 000 рублей на руки ежемесячно может зарабатывать начальник участка в сфере железнодорожного строительства. Водителю-экспедитору заплатят от 80 000 рублей. Для этого придется возить грузы по всей России, зато на современных автомобилях марки «Мерседес». При этом сотрудника обеспечат выездной помощью на дорогах в случае возникновения нештатных ситуаций, в их распоряжении также собственные станции техобслуживания и комнаты отдыха, смартфон и корпоративная мобильная связь. 

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