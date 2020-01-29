В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублей

Аналитика 29.01.2020 13:35
3
29.01.2020 13:35
В Волгограде можно найти работу с зарплатой в 200 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» аналитики HeadHunter, это самая высокооплачиваемая работа из актуальных вакансий на hh.ru в Волгограде в январе. Так, управляющему менеджеру грузовой станции технического обслуживания - СТО - готовы платить до 200 000 рублей в месяц до вычета налогов. При этом работодатель может оплатить обучение сотруднику за счет компании и обеспечить даже бесплатным абонементом в бассейн.
От 90 000 рублей на руки ежемесячно может зарабатывать начальник участка в сфере железнодорожного строительства. Водителю-экспедитору заплатят от 80 000 рублей. Для этого придется возить грузы по всей России, зато на современных автомобилях марки «Мерседес». При этом сотрудника обеспечат выездной помощью на дорогах в случае возникновения нештатных ситуаций, в их распоряжении также собственные станции техобслуживания и комнаты отдыха, смартфон и корпоративная мобильная связь.
Реклама
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей27.01.2020 17:40
Аналитика 27.01.2020 17:40
В Росстате подсчитали, какими темпами «тает» население Волгоградской области25.01.2020 11:41
Аналитика 25.01.2020 11:41
Комментарии 25
В Волгоградской области снова увеличился долг по зарплате22.01.2020 17:14
Аналитика 22.01.2020 17:14
В Волгоградской области «успокоились» цены на продукты22.01.2020 15:30
Аналитика 22.01.2020 15:30
В Волгоградской области рухнуло жилищное строительство15.01.2020 08:02
Аналитика 15.01.2020 08:02
Комментарии 23
Сбербанк впервые представил индексы Деда Мороза и Снегурочки14.01.2020 14:38
Аналитика 14.01.2020 14:38
В Волгоградской области подавляющее большинство работников недовольны своей зарплатой13.01.2020 12:10
Аналитика 13.01.2020 12:10
Доходы больше половины жителей Волгоградской области не дотягивают до средней зарплаты12.01.2020 09:32
Аналитика 12.01.2020 09:32
Комментарии 20
Деньги есть: жители Волгоградской области накопили на черный день два с половиной бюджета региона10.01.2020 12:06
Аналитика 10.01.2020 12:06
Комментарии 27
Сбербанк подвел банковские итоги года09.01.2020 16:49
Аналитика 09.01.2020 16:49
В Волгограде в новогодние праздники снова подорожал бензин09.01.2020 14:59
Аналитика 09.01.2020 14:59
Волжский обогнал Волгоград по планам на детей09.01.2020 14:20
Аналитика 09.01.2020 14:20
В Волгоградской области потеряли счет нищим08.01.2020 16:43
Аналитика 08.01.2020 16:43
Комментарии 31
В Волгоградской области «теряют» зарплаты учителей и воспитателей05.01.2020 09:14
Аналитика 05.01.2020 09:14
Шок года: поджог дома волгоградского губернатора обернулся громкими арестами и статьей о терроризме04.01.2020 15:45
Аналитика 04.01.2020 15:45
Комментарии 44
Реклама