В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублей





В Волгограде можно найти работу с зарплатой в 200 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» аналитики HeadHunter, это самая высокооплачиваемая работа из актуальных вакансий на hh.ru в Волгограде в январе. Так, управляющему менеджеру грузовой станции технического обслуживания - СТО - готовы платить до 200 000 рублей в месяц до вычета налогов. При этом работодатель может оплатить обучение сотруднику за счет компании и обеспечить даже бесплатным абонементом в бассейн.

От 90 000 рублей на руки ежемесячно может зарабатывать начальник участка в сфере железнодорожного строительства. Водителю-экспедитору заплатят от 80 000 рублей. Для этого придется возить грузы по всей России, зато на современных автомобилях марки «Мерседес». При этом сотрудника обеспечат выездной помощью на дорогах в случае возникновения нештатных ситуаций, в их распоряжении также собственные станции техобслуживания и комнаты отдыха, смартфон и корпоративная мобильная связь.



