Суд требует от чиновников срочно убрать 8 свалок на севере Волгограда

Экология 28.01.2020 17:10
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28.01.2020 17:10
Попытка главы администрации Тракторозаводского района Волгограда отсрочить ликвидацию 8 свалок оказалась тщетной. Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, заявление Игоря Романова с просьбой отложить исполнение судебного решения до 1 июня текущего года оставлено без удовлетворения. Чиновник заявлял, что в бюджете района деньги на данные цели не заложены, а выполнить эту работу собственными силами невозможно.
Между тем, обязательство очистить территории от мусора суд наложил на районные власти еще в октябре 2018 года. Свалки находятся в поселках Водстрой, Забазный, возле базы по улице героев Тулы,1, в районе Третьей Продольной магистрали и по другим адресам.
Суд посчитал доводы главы района безосновательными. К тому же, ранее власти уже получали отсрочку по данному судебному решению до сентября 2019 года, но никаких действий так и не предприняли.
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