В Волгограде скончался экс-кандидат в депутаты гордумы





На 53-м году жизни в Волгограде скончался заместитель начальника экономического отдела администрации Красноармейского района Дмитрий Валентинович Крылов. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации, Дмитрий Крылов сегодня не вышел на работу, а потом стало известно, что он скоропостижно скончался. Коллеги выражают соболезнования родным и близким покойного.

Дмитрий Валентинович Крылов в 2018 году претендовал на кресло депутата городской думы и был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты. Как тогда сообщала "Высота 102", основным его соперником на выборах по округу №17 был кандидат-однофамилец Дмитрий Вадимович Крылов, который в итоге и стал депутатом.

Фото с сайта администрации Волгограда