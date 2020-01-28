В Волгограде скончался экс-кандидат в депутаты гордумы

Общество 28.01.2020 15:58
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28.01.2020 15:58
На 53-м году жизни в Волгограде скончался заместитель начальника экономического отдела администрации Красноармейского района Дмитрий Валентинович Крылов. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации, Дмитрий Крылов сегодня не вышел на работу, а потом стало известно, что он скоропостижно скончался. Коллеги выражают соболезнования родным и близким покойного.
Дмитрий Валентинович Крылов в 2018 году претендовал на кресло депутата городской думы и был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты. Как тогда сообщала "Высота 102", основным его соперником на выборах по округу №17 был кандидат-однофамилец Дмитрий Вадимович Крылов, который в итоге и стал депутатом.
Фото с сайта администрации Волгограда
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