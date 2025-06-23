В Волжском камера засняла дрифтующего лихача на ул. Карбышева





22 июня поздним вечером чудом удалось избежать серьёзного ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», в 21:41 на перекрёстке ул. Карбышева и ул. 40 лет Победы камера уличного видеонаблюдения засняла дрифтующий легковой автомобиль.





Судя по опубликованным кадрам, машина, пересекая развязку, притормозила перед пешеходным переходом, однако впоследствии лихач неожиданно резко нажал на педаль газа. Через мгновение, проезжая переход, водитель вновь резко затормозил и, пытаясь уйти в управляемый занос, вывернул руль влево.

В результате агрессивных, непродуманных манёвров автомобиль выехал на встречную полосу и едва не врезался пешеходов, включая несовершеннолетнего ребёнка, переходивших в этот момент дорогу.

Фото и видео: POWERNET / vk.com