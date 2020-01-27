Расследования

Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской области

Расследования 27.01.2020 15:40
2
27.01.2020 15:40


Житель Краснодарского края предстанет перед судом в Волгоградской области за серию краж автомобилей премиальных марок на территории пяти регионов России. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 43-летний мужчина обвиняется в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в составе организованной группы, в особо крупном размере), а также 5 эпизодов ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в составе организованной группы, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года, действуя в составе организованной группы, совершал хищения автомобилей премиальных марок "Toyota" и "Lexus" на территории Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края.
Для хищения дорогостоящих автомобилей сообщники использовали специальные технические устройства для фиксации и дублирования сигналов противоугонных систем, а также дальнейшего блокирования передачи данных о местоположении украденных иномарок. 
После взлома сигнализаций похищенные автомобили перегонялись обвиняемым в арендованные гаражные боксы, а затем после изменения идентификационных признаков продавались.
Всего таким способом было похищено 14 автомобилей общей стоимостью более 30 млн рублей, а также совершено покушение на хищение 5 иномарок на сумму свыше 12 млн рублей. 

Подозреваемого и его сообщника задержали с поличным после очередной кражи иномарки – внедорожника "Тойота Ленд Крузер Прадо", совершенной 31 августа 2018 года в Советском районе Волгограда. В спецоперации приняли участие как волгоградские, так и ростовские  оперативники, а также их коллеги из ГУУР МВД России. Захват происходил  при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии.
В гаражном боксе, расположенном в Кировском районе, полицейские  обнаружили разукомплектованный внедорожник "Тойота Ленд Крузер Прадо". В ходе проведения обысков оперуполномоченные изъяли у задержанных сканеры для отключения автомобильных сигнализаций, отмычки для взлома замков зажиганий, радиостанции и приспособления для подавления спутниковых сигнализаций.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела полностью признал.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение 11 иномарок, которые возвращены собственникам.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома,офиса.Необходима консультация

Кровля, фасады, заборы. (8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Бейкер стрит": ключи в первом квартале 2020!
Расследования
27.01.2020 19:44
Расследования 27.01.2020 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2020 16:36
Расследования 27.01.2020 16:36
Комментарии 1

0
Далее
Расследования
24.01.2020 21:50
Расследования 24.01.2020 21:50
Комментарии 19

0
Далее
Расследования
24.01.2020 14:47
Расследования 24.01.2020 14:47
Комментарии 5

0
Далее
Расследования
24.01.2020 14:18
Расследования 24.01.2020 14:18
Комментарии 3

0
Далее
Расследования
24.01.2020 09:45
Расследования 24.01.2020 09:45
Комментарии 4

0
Далее
Расследования
23.01.2020 16:09
Расследования 23.01.2020 16:09
Комментарии 8

0
Далее
Расследования
23.01.2020 15:50
Расследования 23.01.2020 15:50
Комментарии 21

0
Далее
Расследования
23.01.2020 14:33
Расследования 23.01.2020 14:33
Комментарии 14

0
Далее
Расследования
23.01.2020 09:44
Расследования 23.01.2020 09:44
Комментарии 1

0
Далее
Расследования
22.01.2020 19:45
Расследования 22.01.2020 19:45
Комментарии 6

0
Далее
Расследования
22.01.2020 11:27
Расследования 22.01.2020 11:27
Комментарии 16

0
Далее
Расследования
21.01.2020 16:22
Расследования 21.01.2020 16:22
Комментарии 1

0
Далее
Расследования
21.01.2020 13:29
Расследования 21.01.2020 13:29
Комментарии 11

0
Далее
Расследования
21.01.2020 11:06
Расследования 21.01.2020 11:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:44
8 тысяч сухпайков: в Волгограде военных подозревают в крупном хищенииСмотреть фотографии
19:09
Волгоградскому облизбиркому предстоит ударно потрудиться перед голосованием за КонституциюСмотреть фотографии
18:18
Чиновники пожаловались в суд на приостановку сноса конюшни «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:40
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детейСмотреть фотографии
17:39
В Волгоградской области посетитель кафе-бильярдной откусил ухо и нос соперникуСмотреть фотографии
16:19
Стало еще хуже: экологические проблемы Дзержинского района Волгограда не решаются годамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:00
Судьбу обитателей контактных зоопарков Волгограда назвали «коммерческой тайной»Смотреть фотографии
14:06
Чиновники Краснослободска в Волгоградской области «забили» на обещания зачистить развалины аварийных домовСмотреть фотографии
12:32
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряникамиСмотреть фотографии
12:24
Волгоградец перевел мошенникам 100 тысяч рублей за мифическую работуСмотреть фотографии
11:06
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области оставили под стражейСмотреть фотографии
10:37
Волгоградская облдума отменила незаконный запрет на митинги «под носом» у чиновников и силовиковСмотреть фотографии
10:03
Снос конюшен «Соснового бора» отложили по определению Дзержинского районного суда Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Лошадиная трагедия: в Волгограде к конюшням «Соснового бора» подогнали технику для сносаСмотреть фотографии
08:23
Головокружительная карьера: бывший сварщик стал бизнесменом и банкротит фирму волгоградского депутата Смотреть фотографииCмотреть видео
08:07
Почему покупать жилье нужно именно сейчас и за что сказать спасибо эскроу-счетамСмотреть фотографии
06:18
«Я плакала вместе с ними»: волгоградка приютила двух собак-ампутантовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:35
«Настоящее кощунство над животными»: появилась петиция с просьбой остановить снос конюшен в «Сосновом бору» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:18
«Вернулся из Сирии и умер от инфаркта»: вдове военного летчика из Волгограда отказали в выплатах за госнаграду Смотреть фотографии
18:45
В «Концессиях теплоснабжения» объяснили отсутствие тепла в домах на севере Волгограда на второй день после аварииСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде еще одно «наследие» семьи экс-депутата Госдумы ушло с молоткаСмотреть фотографии
15:18
Коммунальщики, ау!: в Волгограде «черная дыра» разрушенного колодца угрожает пешеходам и машинамСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде из требуемых профессий больше всех платят крановщикам и сантехникамСмотреть фотографии
11:02
«А был ли инвалид?»: жители двора в Волгограде требуют убрать опасный гаражСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области закрываются школьные классы на карантинСмотреть фотографии
09:15
Свалка на месте: поселок в Волго-Ахтубинской пойме не хотят избавить от мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
20:45
12 миллионов на заграничные сборы: волгоградский «Ротор» потратит еще немного денег на ТурциюСмотреть фотографии
19:50
В Волгограде у предпринимателя отобрали 570 пачек контрабандных сигаретСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области за полтора миллиона издадут фотоальбом достиженийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 