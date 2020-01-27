Угонщик 14 автомобилей «Toyota» и «Lexus» предстанет перед судом в Волгоградской области





Житель Краснодарского края предстанет перед судом в Волгоградской области за серию краж автомобилей премиальных марок на территории пяти регионов России. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 43-летний мужчина обвиняется в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в составе организованной группы, в особо крупном размере), а также 5 эпизодов ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в составе организованной группы, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года, действуя в составе организованной группы, совершал хищения автомобилей премиальных марок "Toyota" и "Lexus" на территории Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края.

Для хищения дорогостоящих автомобилей сообщники использовали специальные технические устройства для фиксации и дублирования сигналов противоугонных систем, а также дальнейшего блокирования передачи данных о местоположении украденных иномарок.

После взлома сигнализаций похищенные автомобили перегонялись обвиняемым в арендованные гаражные боксы, а затем после изменения идентификационных признаков продавались.

Всего таким способом было похищено 14 автомобилей общей стоимостью более 30 млн рублей, а также совершено покушение на хищение 5 иномарок на сумму свыше 12 млн рублей.





Подозреваемого и его сообщника задержали с поличным после очередной кражи иномарки – внедорожника "Тойота Ленд Крузер Прадо", совершенной 31 августа 2018 года в Советском районе Волгограда. В спецоперации приняли участие как волгоградские, так и ростовские оперативники, а также их коллеги из ГУУР МВД России. Захват происходил при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии. В гаражном боксе, расположенном в Кировском районе, полицейские обнаружили разукомплектованный внедорожник "Тойота Ленд Крузер Прадо". В ходе проведения обысков оперуполномоченные изъяли у задержанных сканеры для отключения автомобильных сигнализаций, отмычки для взлома замков зажиганий, радиостанции и приспособления для подавления спутниковых сигнализаций.



Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант уголовного дела полностью признал.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было установлено местонахождение 11 иномарок, которые возвращены собственникам.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области