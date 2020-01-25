В Волгограде у предпринимателя отобрали 570 пачек контрабандных сигарет





Сотрудники таможни изъяли в торговых точках предпринимателя в Краснооктябрьском районе Волгограда 571 пачку импортных сигарет без специальной маркировки в виде акцизных марок. Как сообщает ИА «Высота 102», Волжский городской суд, куда для рассмотрения было направлено административное дело, постановил всю изъятую табачную продукцию уничтожить.

Дело рассматривалось по месту нахождения органа, осуществлявшего административное расследование - Волжского таможенного поста Астраханской таможни. Партия сигарет, производства ОАЭ, Германии, Италии и Китая, была изъята в торговых точках предпринимателя вместе с сотрудниками полиции.

Предприниматель обвинялся в совершении административного правонарушения по ст. 16.21 КоАП РФ «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка», но дело прекратили в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Судом установлено, что изъятые сигареты являются незаконно ввезенные на таможенную территорию Евразийского экономического союза, поскольку на данной продукции отсутствует соответствующая маркировка. Поэтому они будут уничтожены. Однако доказательств, достоверно свидетельствующих, что предприниматель приобрел и хранил этот товар, участвовал в его незаконном перемещении через таможенную границу, или знал, что продукция нелегальная, в материалах дела отсутствуют. Сам предприниматель не оспаривал продажу указанной табачной продукции, однако это не образует состав административного правонарушения по ст. 16.21 КоАП РФ, постановил суд.



