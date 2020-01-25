



Выпрыгнул из такси посреди проезжей части и чуть не угодил под колеса автобуса 7-летний мальчик в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, инцидент произошел накануне в 19.30 возле железнодорожного вокзала.

Такси остановилось в неположенном месте – из его салона на дорогу выбежал ребенок. Подъезжающий к остановке автобус №21 стал резко тормозить. Женщина, испугавшись за сына, толкнула его к краю дороги. Благодаря реакции водителя столкновения удалось избежать. Упавшего школьника с подозрением на ушиб головы увезли в больницу.

В пресс-службе ГУ МВД по региону пояснили, что за рулем автобуса находился 29-летний мужчина. Авария произошла напротив дома №11 по улице Коммунистической.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области