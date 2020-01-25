Происшествия 25.01.2020 10:46
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25.01.2020 10:46
Выпрыгнул из такси посреди проезжей части и чуть не угодил под колеса автобуса 7-летний мальчик в центре Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, инцидент произошел накануне в 19.30 возле железнодорожного вокзала.
Такси остановилось в неположенном месте – из его салона на дорогу выбежал ребенок. Подъезжающий к остановке автобус №21 стал резко тормозить. Женщина, испугавшись за сына, толкнула его к краю дороги. Благодаря реакции водителя столкновения удалось избежать. Упавшего школьника с подозрением на ушиб головы увезли в больницу.
В пресс-службе ГУ МВД по региону пояснили, что за рулем автобуса находился 29-летний мужчина. Авария произошла напротив дома №11 по улице Коммунистической.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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