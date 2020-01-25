В Волжском женщина-водитель скрылась после наезда на школьницу

Происшествия 25.01.2020 10:09
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25.01.2020 10:09
В Волжском задержана водитель «Мазды», которая сбила подростка, но скрылась с места ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось в 12-25 часов - неустановленный водитель на ул. 40 лет Победы – ул. Дружбы 74-Б на регулируемом пешеходном переходе при свершении маневра поворота налево не убедился в безопасности маневра. В результате машина сбила 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся. В ходе проведения проверки была установлена 36-летняя жительница Волжского, управлявшая автомашиной «Мазда». Водитель привлечена к ответственности за оставление места ДТП, ей грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. В результате ДТП школьница с ушибами доставлена в больницу.
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