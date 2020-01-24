В Волгограде школа и гимназия получили письма о бомбе: идет эвакуация

Отметим, что накануне федеральные СМИ сообщили о том, что Роскомнадзор заблокировал сервис, с которого злоумышленники слали письма о "минированных" школах в различные российские города, в том числе и в Волгоград.

Это сервис Startmail.com, зарегистрированный в Нидерландах. Доступ к нему ограничили на основании требования Генеральной прокуратуры. "Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов РФ в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время", - пояснили в Роскомнадзоре.