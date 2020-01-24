В Волгограде школа и гимназия получили письма о бомбе: идет эвакуация

Происшествия 24.01.2020 14:57
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24.01.2020 14:57
Сегодня ученики и педагоги гимназии №17 в Ворошиловском районе и школы №102 в Дзержинском районе эвакуированы из-за сообщения о бомбе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, сообщения с угрозами поступили в учебные учреждения по электронной почте от анонимного отправителя. Здания обследуют сотрудники правоохранительных органов, кинологи с собаками. В администрации Волгоградской области отметили, что ко времени поступления сообщений первая смена успела завершить учебный процесс, учащиеся второй смены под присмотром работников образовательных учреждений оперативно покинули здания и продолжили занятия на базе других школ - МОУ СШ №48 и в гимназии №11. "Педагоги контролировали, чтобы на улицу ученики выходили в верхней одежде и теплой обуви. Угрозы жизни и здоровью учащихся нет", - сообщили в органах региональной власти.
Отметим, что накануне федеральные СМИ сообщили о том, что Роскомнадзор заблокировал сервис, с которого злоумышленники слали письма о "минированных" школах в различные российские города, в том числе и в Волгоград.
Это сервис Startmail.com, зарегистрированный в Нидерландах. Доступ к нему ограничили на основании требования Генеральной прокуратуры. "Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов РФ в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время", - пояснили в Роскомнадзоре.
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