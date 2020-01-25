



Вдове военного летчика Сергея Брандта Анне отказали в выплате за госнаграду «Орден Мужества», которую она получила уже после смерти мужа в ноябре 2019 года за выполнение им боевых задач в Сирии. Как рассказала ИА "Высота 102" Анна Брандт, ее супруг ушел из жизни через три месяца после возвращения из командировки в эту страну. Он скончался от инфаркта в возрасте 38 лет. У него остались жена и 10-летний сын.

Майор Сергей Брандт командовал звеном авиационной эскадрильи фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В Сирию его направляли три раза.

«В 2016 году после второго возвращения из Сирии в командование части, дислоцированное в поселке Октябрьском Калачевского района, пришла телеграмма из Минобороны РФ. Было указание собрать документы для представления моего мужа к госнаграде», - вспоминает Анна.

По ее словам, собирали документы долго. За это время муж еще раз слетал в Сирию, а потом скоропостижно умер. Госнаграду Сергею дали посмертно. Получила ее Анна в ноябре 2019 года с большим трудом. «Я ходила, просила, говорила, что это - память сыну об отце. Отдайте, если положено», - рассказывает она.

Вдове пришлось написать в Минобороны и на сайт президента РФ. «Дело в том, что после смерти супруга процесс сбора документов сошёл на нет. После моих обращений, этот вопрос поручили командованию Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Документы собрали в июне, а в ноябре я уже получила награду за мужа. Тогда же командование части меня уверило, что наградные будут выплачены, но потом мне в этом отказали. Мне объяснили, что моего мужа больше нет в списках части, поэтому наградные выплатить невозможно", - сообщила вдова летчика.





Семья Брандт жила в поселке Октябрьский, недалеко от воинской части и аэродрома Мариновка, где служил Сергей. После смерти супруга, который был единственным кормильцем в семье, Анна с сыном вынуждено переехала в Волгоград. Вопрос о выплате наградных она поднимала перед районным военкоматом, писала командованию части и в другие инстанции. «Военкомат отправляет меня в часть, часть – в военкомат, вот такой замкнутый круг», - говорит Анна. Ей объясняют, что выплату получить невозможно, мотивируя это тем, что премии за госнаграды могут получить только живые солдаты и офицеры.

Анна Брандт подтвердила, что ее семья после смерти Сергея получила все положенные в подобных случаях выплаты, кроме наградных.

Недавно вдове на ее обращение, которое она написала на сайт президента РФ, пришел ответ из Министерства труда РФ за подписью заместителя директора Департамента по делам инвалидов Владимира Демидова. В письме отмечается, что в настоящее время "отсутствуют правовые нормы для выплаты единовременного поощрения членам семей федеральных государственных служащих погибших (умерших) до издания правового акта Российской Федерации об их поощрении Правительством Российской Федерации, Президентом Российской Федерации или награждении государственными наградами Российской Федерации".

Демидов поясняет, что в целях решения этой проблемы Минтрудом России подготовлен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственной службы" на создание правовых оснований для таких выплат членам семей погибших и умерших. Законопроект, как отмечается, внесен в Правительство РФ. Срок внесения его в Госдуму - не позднее апреля 2020 года.

Вдове военного летчика так и не ответили, когда конкретно она получит и получит ли вообще наградные за своего мужа, который самоотверженно служил своей стране.

«В мае будет два года, как нет Сергея. А я все бьюсь, все прошу…Обидно, что все складывается так», - говорит Анна.

Отметим, что, к сожалению, случаи невыплаты наградных семьям погибших или умерших военнослужащих в России не единичны. Так, в прошлом году вдовы трех погибших в Сирии офицеров обратились в Читинский гарнизонный военный суд, так как их тоже пытались оставить без выплат за госнаграды. Тогда Минобороны всё выплатило, хотя окружной военный суд при рассмотрении апелляции вдовам отказал и освободил ведомство от выплат наградных.

«Высота 102» будет следить за развитием ситуации.



