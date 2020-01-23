Расследования

В Волгограде директор школы с заместителем ответят в суде за 11 лет хищений из бюджета

Расследования 23.01.2020 15:50
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23.01.2020 15:50


Бывший директор муниципальной школы и его заместитель, обвиняемые в хищении почти 2 миллионов рублей из городского бюджета, предстанут перед судом в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник, в качестве обеспечительных мер следователями наложен арест на имущество фигурантов преступления – три земельных участка и столько же нежилых помещений, оцененных в 2 миллиона 200 тысяч рублей.
По версии следствия, директор школы и его заместитель, состоящие в родственных отношениях, в 2008 году организовали семейный подряд по хищению из городского бюджета денежных средств, выделяемых на оплату труда работников школы. Они регулярно изготавливали и подписывали фиктивные документы о приеме на работу граждан на должности технического персонала. На основании подложных табелей учета рабочего времени заместитель директора образовательного учреждения на протяжении 11 лет исправно получал из бухгалтерии заработную плату "мертвых душ", а преступным заработком делился со своим непосредственным руководителем – директором школы. Так они "заработали" свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили, в том числе, результате проверки, проведенной прокуратурой Центрального района.
По сведениям ИА "Высота 102", речь идет о бывшем директоре школы №81 Николае Владимирове, а также о бывшем завхозе Николае Ковалеве. Экс-руководитель школы - обладатель многочисленных  грамот и наград, полученных им на ниве педагогического труда.  

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