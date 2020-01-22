Жителей Волгограда предупредили об ужасах нового коронавируса





О том, что стоит позаботиться о здоровье и быть готовым к встрече с коронавирусом 2019-nCoV жителей Волгоградской области предупредил ректор ВолГМУ Владимир Шкарин. Как сообщает ИА «Высота 102», на своей странице в Instagram медик проинформировал подписчиков о новой угрозе, ссылаясь на данные ВОЗ. «Вирус 2019-nCoV- вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям. Но что-то пошло не так... Исследователи считают, что вирус распространился на людей от животных, но сейчас способен также передаваться от человека к человеку. Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. Обычная симптоматика стандартного ОРВИ». Специалисты Всемирной организации здравоохранения уже склонны считать, что в ближайшее время новая пневмония, вызываемая коронавирусом 2019-nCoV, может распространиться за пределы стран, где зарегистрированы случаи заболевания. Вирус на сегодняшний день встречается в Китае, Южной Корее, Японии, в Тайланде, на Тайване, в Австралии и США. Российским туристам, планирующим поездку в КНР, советуют соблюдать меры предосторожности - не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, употреблять в пишу только термически обработанные продукты, пить только безопасную воду, не посещать зоопарки и цирки, где выступают животные, носить маску, и часто мыть руки. Известно, что на сегодняшний день жертвами коронавируса стали 6 человек. Всего зарегистрирован 291 случай заражения.