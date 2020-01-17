Реалии: подача заявки на ипотеку от Сбербанка через сервис «ДомКлик»





Стремительный ритм жизни диктует финансовым учреждениям делать свои сервисы максимально удобными для клиентов. Становятся ли они более понятными и быстрыми - на примере сервиса «ДомКлик» разбирался корреспондент ИА «Высота 102».

Итак, широко предлагаемый потенциальным покупателям и продавцам квартир сервис «ДомКлик»1 позиционирует себя как сервис, посредством которого возможно рассчитать сумму жилищного кредита ПАО Сбербанк, подать заявку и копии документов на кредит и объект недвижимости в режиме онлайн2 , отслеживать этапы совершения ипотечной сделки.

Выбираем квартиру

Четко поставив перед собой задачу купить для семьи с двумя детьми «вторичку» в Центральном районе Волгограда, находим «двушку» по цене 2 млн 800 тысяч рублей. Подробное описание, десяток фото – все это на сайте есть. Здесь же – предложение связаться с продавцом напрямую, или позвонить сотрудникам сервиса «ДомКлик» – тогда мой телефон для продавца будет скрыт.

Не спешу связываться, в наличии на покупку жилья есть только 1 млн. рублей. Надо посмотреть, какую ставку по ипотеке предложит банк. По крайней мере, эта квартира помечена знаком «Скидка 0,3%»3 по ипотеке.

Во что обойдется ипотека

Здесь же значок справа – «рассчитать ипотеку»4 . Ввожу все условия для снижения ставки: я - клиент Сбербанка, готов оформить страхование жизни и здоровья, молодая семья. Завожу сумму первоначального взноса, срок кредита и сайте рассчитывается сумма ежемесячного платежа. При этом сайт предупреждает, что расчет параметров кредита является предварительным. Держа в уме возможную скидку 0,3%, предполагаю, что платеж будет поменьше.

Чтобы купить квартиру, нужно получить одобрение банка по ипотеке. Поскольку я клиент Сбербанка, то предъявлять трудовую книжку не требуется, так как с помощью специальной услуги можно получить онлайн выписку из ПФР для подтверждения занятости. Надо ввести СНИЛС, получить смс с информацией̆ о заказе и направить ответное смс для подтверждения заказа выписки ПФР. Все данные автоматически уходят в банк. Впрочем, для зарплатного клиента Сбербанка эта процедура и вовсе не требуется.

Подтвердили предоставление кредита – выходим на покупку

Ответ по отказу или одобрению ипотеки, как правило, приходит от пяти минут до трех рабочих дней с момента подачи заявки и всех необходимых документов5. Менее часа в интернете стало достаточным, чтобы понять, как работает сайт. По отзывам реальных покупателей, от одобрения ипотеки до завершения сделки проходит немного времени. Некоторые уложились в неделю. Сроки во многом зависят от правильности загружаемых на сайт документов. Закрепленный за клиентом менеджер в чате или на телефоне постоянно на связи. Кроме того, клиент видит, в какой стадии находится процедура по оформлению сделки.

Покупатели, которые хотели бы минимизировать свои риски, могут заказать услугу правовой экспертизы6 приобретаемой квартиры. Есть здесь и сервис "Безопасных расчетов"7 , по условиям которого деньги продавцу перечисляются на счет только после регистрации договора в Росреестре. Те, кто очень ценят свое время, нередко пользуются услугой "Электронной регистрации"8 без посещения государственных органов. Документы на регистрацию будут направлены в электронном виде. После регистрации все нужные бумаги придут вам в оцифрованном виде на электронную почту.

В целом сервис «ДомКлик» – достаточно понятный и удобный сервис. С его помощью можно сэкономить собственное время, необходимое для поездки в банк и государственные органы. Плюс ко всему здесь множество сервисов, помогающих при покупке квартиры.





1 Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

2 Онлайн (англ. online) – в переводе «в сети Интернет».

3 пользователи сервиса ДомКлик от Центра недвижимости от Сбербанка могут получить дисконт в 0,3 п.п к процентной ставке, при условии, покупки готовой квартиры, размещенной на сайте domclick.ru и отмеченной специальным значком «Скидка 0.3%».

4 С помощью сервиса ДомКлик (www.domclick.ru) предоставляется возможность рассчитать сумму жилищного кредита ПАО Сбербанк, подать заявку, копии документов на кредит и объект недвижимости в режиме онлайн, отслеживать этапы совершения ипотечной сделки. Услуги через портал domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

5 Срок принятия решения составляет от пяти минут до трех рабочих дней. Если срок рассмотрения заявки превысит один рабочий день, вы получите СМС-уведомление.

6 Услуга «Правовая экспертиза» предоставляется ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), входит в Группу компаний Сбербанка. Услуга «Правовая экспертиза» позволяет заказчику получить информацию об объекте недвижимости и его владельцах, в том числе и предыдущих, для понимания потенциальных рисков по сделке с данным объектом. Услуга оказывается на основании правоустанавливающих и(или) правоподтверждающих документов, предоставленных Заказчиком, а также сведений, полученных из открытых источников информации (порталы, государственные информационные системы) и/или законным путем. Услуга доступна для объектов недвижимости: квартира, комнаты в коммунальной квартире, доля в праве собственности на жилые помещения, земельный участок, дом с земельным участком. Подробнее об услуге: https://pravo.domclick.ru. Подробную информацию об условиях, порядке оказания услуги и ее стоимости уточняйте у менеджера ипотечного кредитования ПАО Сбербанк.

7 Услуга «Сервис безопасных расчетов» предоставляется ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, выше по тексту — Центр недвижимости от Сбербанка), входит в Группу компаний «Сбербанка». Услуга оказывается в Центре ипотечного кредитования Сбербанка. ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015) выступает агентом ООО «ЦНС» на основании договора № 1 от 19.10.2015. Услуга позволяет участникам сделок с недвижимым имуществом осуществлять расчёты в безналичном порядке с использованием специального счета. Безопасность расчётов обеспечивается особым режимом специального счёта, открытого ООО «ЦНС» в ПАО Сбербанк. После подтверждения государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости в Росреестре на счет продавца зачисляются средства. Участники сделки получают на электронную почту платежные поручения, подтверждающие перевод средств. Подробнее об услуге: https://sbr.domclick.ru. Подробную информацию об условиях, порядке оказания услуги и ее стоимости уточняйте у менеджера ипотечного кредитования ПАО Сбербанк.

8 Услуга «Электронная регистрация» оказывается ООО «ЦНС», ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Услуга электронной регистрации включает в себя оформление усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для заказчика, а также указанных им лиц и направление пакета документов в электронном виде на государственную регистрацию через автоматизированную систему ООО «ЦНС» в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента перечисления Заказчиком ООО «ЦНС» денежных средств при условии предоставления Заказчиком необходимой для оказания услуги информации и (или) документов. Услуга оказывается в центрах ипотечного кредитования ПАО Сбербанк (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015). ПАО Сбербанк выступает агентом ООО «ЦНС» на основании агентского договора № 1 от 19.10.2015. Подробная информация об услугах, реализуемых через www.domclick.ru, их стоимости и порядке предоставления на www.domclick.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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