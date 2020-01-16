



Руководитель сельскохозяйственного предприятия Алексей Калашников проведет 4 года в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму более 70 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, апелляционная инстанция подтвердила приговор Центрального районного суда Волгограда и оставила жалобу 36-летнего коммерсанта без удовлетворения.

Осужденный не признал свою вину и просил его оправдать.

Следствием и судом установлено, что в 2014-2016 годах он уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о закупке удобрений, запасных частей и горюче-смазочных материалов у двух подконтрольных ему фирм, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Кроме того, Калашников пытался получить право на имущество строительной организации стоимостью порядка 17 млн рублей путем изготовления и предоставления в суд фиктивных документов о наличии задолженности, якобы обеспеченной этим имуществом. По аналогичной схеме мужчина пытался в судебном порядке на основании фиктивных документов взыскать с сельскохозяйственной фирмы несуществующую задолженность в сумме более 254 млн рублей.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ, УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследовали дело сотрудники СУ СК России по региону.

Приговор вступил в законную силу.



