Волгоградский филиал Россельхозбанка укрепил позиции по поддержке АПК





За 2019 год в Волгоградской области Россельхозбанк достиг заметных результатов по всем направлениям финансовой деятельности. Опорный Банк АПК является не только надежным партнером аграриев в регионе, но и стабильным инструментом развития сельских территорий.

О том, каким стал 2019 год для Волгоградского представительства Банка ИА «Высота 102» рассказал директор филиала АО «Россельхозбанк» Андрей Гавриленко.

— Андрей Анатольевич, какие основные направления бизнеса банк кредитовал в 2019 году?

— Сегодня Россельхозбанк — это универсальный Банк. Мы понимаем, что бизнес формирует экономику региона и способствует пополнению бюджета. У нас есть предложения для любых клиентов. За 2019 год Банк внес в экономику регионов присутствия Волгоградского филиала* более 8,3 млрд рублей. Но приоритетной задачей мы, как и прежде, ставим перед собой кредитование аграрного сектора и поддержку селян. За 2019 год филиал выдал на кредитование сельхозтоваропроизводителей 5,7 млрд рублей, в том числе 2,7 млрд рублей предоставлены на проведение сезонных полевых работ.

Финансовую поддержку предприятия сельхознаправленности используют в основном на пополнение и обновление материально-технической базы: приобретение семян, средств защиты растений, минеральных удобрений, ГСМ, запчастей для ремонта техники и оборудования.

Мы активно кредитовали и малые формы хозяйствования — фермеров, небольшие сельхозпредприятия. В прошлом году Россельхозбанк вместе с Ассоциацией крестьянско-фермерских хозяйств (АККОР) запустил проект по кредитованию малых форм сельхозпроизводства. Волгоградская область вошла в состав пилотных регионов, где была внедрена данная программа. Могу сказать, что за 2019 год сотрудничество в этом направлении только укрепилось, выросло и количество льготных продуктов, которые Банк предлагает членам объединения.

— Сегодня сельхозпроизводители Волгоградской области часть своей продукции реализуют на экспорт. Что предлагает Россельхозбанк участникам внешнеэкономической деятельности?

— Внешнеторговая деятельность это то, что позволит такому крепкому аграрному региону, как наш, выйти на новый экономический уровень. Очень приятно наблюдать, как аграрии области уверенно шагают в этом направлении.

Сегодня Россельхозбанк активно работает над тем, чтобы условия для ведения бизнеса на внешних рынках были максимально комфортными: предприятия-экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий открывать и вести счета с использованием дистанционного банковского обслуживания, делать переводы в рублях и иностранной валюте, а также выполнять функции агента валютного контроля.

Для поддержки экспортеров продукции АПК в банке успешно функционирует Центр компетенций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности (ВЭД), оказывающий консультационную поддержку клиентам. Специалисты Центра помогают составить и провести экспертизу внешнеторговых контрактов, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществляют расчеты в форме аккредитива и инкассо.

— Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. А насколько привлекательны продукты банка физическим лицам?

— За 2019 год кредитной поддержкой Банка воспользовались более 7,9 тысячи физических лиц. Наиболее востребованными у населения являются потребительские кредиты, так на эти цели филиалом за текущий период было выдано 1,7 млрд рублей. Кроме того, население достаточно активно вкладывает свободные денежные средства. По объему привлеченных средств клиентов мы перешагнули планку в 18 млрд рублей.

Крепкие позиции Банк занимает и в сфере ипотечного кредитования. Россельхозбанк имеет гибкие ипотечные продукты и в том числе реализует политику кредитования в рамках государственных программ поддержки семей.

В Волгоградской области Банк представлен 28 офисами, что способствует удобству обслуживания, как в городских, так и в сельских территориях.

— Как вы считаете, развитие аграрного бизнеса позволит сделать жизнь на селе лучше, привлечь и удержать кадры?

— Опытные кадры — это успех любого бизнеса. Кадровый голод в сельском хозяйстве — тема довольно острая и обсуждаемая на всех уровнях власти.

В этом году Россельхозбанк вновь запустил стипендиальную программу для студентов аграрных ВУЗов. Ученым советом Волгоградского Аграрного университета совместно с представителями Волгоградского филиала были определены пять человек, которые получают стипендию банка в течение учебного года. Мы рассчитываем, что благодаря этой поддержке, талантливая молодежь будет продолжать свой пусть на сельхозпредприятиях региона, тем самым реализовывая огромный потенциал аграрной отрасли.

Кроме того, в 2020 году в рамках участия Россельхозбанка в Государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Правительством Российской Федерации на 2020-2025 гг., жители села смогут получить льготную ипотеку и потребительский кредит на очень привлекательных условиях. Надеемся, что новые продукты поспособствуют улучшению качества жизни на селе.









* Регионы присутствия Волгоградского филиала — Волгоградская и Астраханская области.



