Группа сутенеров предстала перед судом в Волгоградской области





Четверо жителей Волгограда, Волжского и Краснодара ответят перед законом за организацию притонов по занятию проституцией. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, уголовное дело, которое расследовали дознаватели полиции, передано на рассмотрение Волжского городского суда.

По материалам дела, с сентября 2015 года по июль 2019 года фигуранты дела занимались организацией занятием проституцией. С этой целью они периодически снимали различные жилые помещения в Волжском, приспосабливая их под гостиницы-притоны, где приглашенные женщины оказывали клиентам услуги сексуального характера. Незаконная деятельность сутенеров была пресечена летом прошлого года. На стадии следствия вину обвиняемые полностью признали.



