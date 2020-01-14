В Волгограде на овощном складе «в луковой шелухе» нашли нелегалов





Центральный районный суд Волгограда вынес решение о выдворении из России четверых нелегалов, трудившихся на овощном складе в Дзержинском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГВУ МВД по региону. Жители Средней Азии были заняты у одного из предпринимателей на улице Моторной на сортировке репчатого лука. Гастарбайтеров задержали в ходе проведения рейда по соблюдению миграционного и трудового законодательства.

Ожидать исполнения судебного решения иностранцы будут в специальном учреждении временного содержания.

В отношении работодателя составлены административные материалы за незаконное привлечение к трудовой деятельности гостей из-за рубежа.



