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В Волгограде для строительства улицы у собственников заберут 16 земельных участков

Главное 14.01.2020 09:23
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14.01.2020 09:23


Шестнадцать земельных участков будут изъяты для муниципальных нужд для строительства дороги по ул. Латошинской от ул. Героев Тулы до выхода на Вторую продольную магистраль. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписано в администрации Волгограда. Некоторые участки муниципалитет заберет полностью, некоторые – частично. Собственники участков получат соответствующие уведомления о планах чиновниках на чужую землю, затем будет проведена оценка изымаемых объектов с выплатой компенсации. В случае, если договоры на изъятие участков собственниками не будут заключены, то администрация Волгограда заберет их через суд. 
Напомним, ранее для реконструкции ул. Героев Тулы от дороги на Волжский до ул. Латошинской муниципалитет забрал у собственников шесть земельных участков. Также мэрия выкупает  землю у собственников, чьи участки оказались на пути строительства продолжения ул. Электролесовская. 

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