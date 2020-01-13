Экономика

Более тысячи волгоградцев зарегистрировались в налоговой как самозанятые

Экономика 13.01.2020 13:23
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13.01.2020 13:23


За новогодние каникулы в Волгоградской области в качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 1000 граждан. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе УФНС России по региону, такая возможность у жителей области появилась с 1 января 2020 года.
Напомним, что Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. Налоговики отмечают, что у граждан региона есть интерес к легализации доходов и возможности попробовать свои силы в предпринимательской деятельности без открытия ИП.
В ведомстве уточнили, что зарегистрироваться в качестве плательщика нового специального налогового режима для самозанятых можно с помощью мобильного приложения "Мой налог", которое полностью обеспечивает взаимодействие между самозанятыми и налоговыми органами. 
Воспользоваться данным налоговым режимом могут физические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию собственных товаров (работ, услуг, имущественных прав) без наемных работников, доход которых от этой деятельности не превышает 2,4 млн рублей в год. Кроме того, предприниматели, перешедшие на НПД не должны применять специальные режимы налогообложения.
Граждане, которые перейдут на режим для самозанятых смогут уплачивать налоги с доходов от самостоятельной деятельности по ставке 4 процента при расчете с физическими лицами или 6 процентов при расчете с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Новый налоговый режим освобождает от подачи налоговой отчетности, применения контрольно-кассовой техники, уплаты страховых взносов, позволяет легализовать свой бизнес.

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