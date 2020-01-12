Происшествия

В Волжском пассажирка автобуса попала в больницу из-за водителя иномарки

Происшествия 12.01.2020 10:14
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12.01.2020 10:14


В Волжском 60-летнюю пассажирку автобуса пришлось госпитализировать после ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария, по предварительной информации, произошла накануне днем из-за 45-летнего водителя  «Вольво ХС90». Машина двигалась  по ул. Ленина со стороны ул. Сталинградской в сторону ул. Советской и напротив дома № 88 по ул. Ленина, пытаясь перестроиться,  создала помеху автобусу «Волгабус» под управлением 45-летнего водителя. Пассажирский транспорт следовал  по ул. Ленина в попутном направлении в крайней левой полосе без изменения направления. 

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