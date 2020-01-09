В Волгограде вахтовик из Нижнего Новгорода во время рождественского застолья порезал жителя Астрахани





В Волгограде задержан 27-летний житель Нижнего Новгорода, который ножом поранил своего коллегу, жителя Астраханской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, раненый мужчина был доставлен ночью 8 января из комнаты хостела, расположенного в Советском районе Волгограда. О травме криминального характера медики сообщили в полицию.

Полицейские патрульно-постовой службы Управления МВД России по Волгограду совместно с коллегами из вневедомственной охраны Управления Росгвардии задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 27-летний коллега потерпевшего, житель Нижнего Новгорода, прибывший в Волгоград для работы вахтовым методом. Мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что поводом взяться за нож его побудила ссора с потерпевшим во время праздничного застолья.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2. ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



