





Здание 1862 года постройки в Ворошиловском районе, где располагается Волгоградский музыкально-драматический казачий театр, стало сегодня предметом внимания губернатора области Андрея Бочарова. Как сообщает ИА «Высота 102», после осмотра помещений, глава региона поделился двоякими впечатлениями.





«Если брать областные знаковые учреждения культуры, то худшего состояния я не видел. Здесь просто ремонтом не обойтись. Масштаб бедствия нам понятен, необходимо комплексное решение. Задача, которая перед нами стоит, — сохранение культурного, исторического наследия, традиций людей, народов, которые проживали на территории нынешней Волгоградской области. Это историческое здание времен расцвета Царицына, и рассматривать его сегодня исключительно как отдельный объект неправильно. С одной стороны, необходимо приведение его в надлежащее состояние, с другой — важно развивать улицу, на которой он находится. Целесообразно было бы сразу предусмотреть пешеходную зону с выходом на новую набережную», - сказал Андрей Бочаров.





Известно, что на наступивший 2020 год намечено проведение полного обследование всех элементов здания театра. Затем начнется формирование проекта обновления старой постройки и благоустройства прилегающих кварталов эпохи Царицына.

