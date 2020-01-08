Происшествия

В Волжском пытались похитить второго светодиодного оленя

Происшествия 08.01.2020 13:18
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08.01.2020 13:18


Жительница Волжского помогла предотвратить кражу еще одного светодиодного оленя с площади Строителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, происшествие случилось в ночь на рождество. Женщина из окна своей квартиры увидела, как неизвестные пытались демонтировать фигуру оленя из светодиодной композиции и позвонила директору МБУ "Комбинат благоустройства" Павлу Целковскому. Но, пока директор с сотрудниками приехал, злоумышленники скрылись. Правда, украсть оленя они не успели.
Напомним, несколько дней назад неизвестные похитили светодиодного олененка с площади Строителей. Воры пока не найдены. За информацию о причастных к этому преступлению администрация Волжского объявила денежное вознаграждение, сумма которого не раскрывается. 

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