В Волжском пытались похитить второго светодиодного оленя





Жительница Волжского помогла предотвратить кражу еще одного светодиодного оленя с площади Строителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, происшествие случилось в ночь на рождество. Женщина из окна своей квартиры увидела, как неизвестные пытались демонтировать фигуру оленя из светодиодной композиции и позвонила директору МБУ "Комбинат благоустройства" Павлу Целковскому. Но, пока директор с сотрудниками приехал, злоумышленники скрылись. Правда, украсть оленя они не успели.

Напомним, несколько дней назад неизвестные похитили светодиодного олененка с площади Строителей. Воры пока не найдены. За информацию о причастных к этому преступлению администрация Волжского объявила денежное вознаграждение, сумма которого не раскрывается.



