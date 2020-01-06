«Волгоград Арена» в 2020 году стала «съедать» бюджетные миллионы





На содержание «Волгоград Арены» с начала 2020 года потратили более 40 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», первый транш бюджетных средств направлен на оплату услуг отопления, освещения, водоснабжения, а также на уборку и охрану объекта. Соответствующая информация опубликована на сайте госзаказов. Причем договоры на получение коммунальных услуг составлены всего на 2 месяца. Это значит, что дальнейшая эксплуатация стадиона потребует новых бюджетных затрат.

Напомним, стадион в Волгограде был передан в собственность Волгоградской области в ноябре прошлого года. Теперь за его содержание отвечает ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена». В 2019 году на содержание стадиона из федерального бюджета было потрачено около 300 миллионов рублей. Теперь, видимо, эти затраты придется нести областному бюджету. В правительстве РФ ранее выражали уверенность, что к 2024 году все стадионы, построенные в России к ЧМ-2028, выйдут на безубыточный режим работы.



