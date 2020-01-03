В Волгоградской области в новом году газ дойдет еще до нескольких сел





В наступившем 2020 году власти обещают газифицировать еще семь населенных пунктов Волгоградской области, где проживают около восьми тысяч человек, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, в 2019 году системы газоснабжения были построены в селах Громославка и Васильевка Октябрьского района; поселке Заря и хуторе Ковыльный Ленинского района; хуторах Добринка, Савинский и станице Нижний Чир (1-я очередь) Суровикинского района.

По данным администрации области, в ближайшие пять лет планируется газификация 57 сел и хуторов, в том числе предусмотрено расширение существующих сетей.

