В Волгоградской области в новом году газ дойдет еще до нескольких сел

Экономика 03.01.2020 11:58
0
03.01.2020 11:58
В наступившем 2020 году власти обещают газифицировать еще семь населенных пунктов Волгоградской области, где проживают около восьми тысяч человек, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, в 2019 году системы газоснабжения были построены в селах Громославка и Васильевка Октябрьского района; поселке Заря и хуторе Ковыльный Ленинского района; хуторах Добринка, Савинский и станице Нижний Чир (1-я очередь) Суровикинского района.
По данным администрации области, в ближайшие пять лет планируется газификация 57 сел и хуторов, в том числе предусмотрено расширение существующих сетей.
Реклама
В Волгоградской области фотовидеофиксацию нарушений ПДД отдадут в концессию01.01.2020 15:17
Сбербанк в Волгограде информирует о режиме работы офисов в новогодние праздники30.12.2019 16:45
РИТЭК: новый год – новые планы30.12.2019 08:00
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»: комфортная и благополучная жизнь, стабильное развитие региона – наши общие задачи в наступающем году28.12.2019 08:23
Минус три тысячи человек: в Волгоградской области остается все меньше работающих27.12.2019 14:36
В Волгоградской области подорожает электроэнергия27.12.2019 13:38
Банк «Возрождение» снизил ставки по ипотечным кредитам27.12.2019 10:00
"Покупочка" исполняет желания!27.12.2019 09:43
ЕвроХим и правительство Казахстана подписали Меморандум о сотрудничестве26.12.2019 13:24
Пользователям Сбербанк ID доступна скидка в 15% на билеты в кино на«Рамблер/кассе» и «Афише»25.12.2019 16:28
ВТБ запускает цифровую карту25.12.2019 14:09
ВОЛМА. На пороге года красивых цифр25.12.2019 08:39
Комитет транспорта Волгоградской области обязали доплатить за автобусы до Волжского24.12.2019 17:14
Сколько стоит елка, проанализировали Сбербанк, «Платформа ОФД» и портал «Рамблер»24.12.2019 15:35
Александр Пахомов: В 2020 году банк «Открытие» реконструирует около 130 отделений24.12.2019 15:09
Реклама