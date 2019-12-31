Расследования

Десять человек обвиняются в инсценировках ДТП в Волгограде, Москве и Подмосковье

Расследования 31.12.2019 14:48
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31.12.2019 14:48


Участники преступного сообщества, в которое входило 10 человек, обвиняются в инсценировках ДТП в Волгограде и Волгоградской области, Москве и Подмосковье. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, следователи ГСУ  ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование этого уголовного дела и передали его для рассмотрения в суд Волгограда.
Установлено, что с начала июня 2015 года по конец сентября 2016 года участники преступного сообщества подавали заявления о фиктивных страховых случаях в страховые компании, сотрудники которых, будучи введенными в заблуждение, перечисляли денежные средства в виде страхового возмещения убытков на расчетный счет.
Таким образом, было похищено более 22 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела установлены и допрошены более 50 свидетелей, проведен ряд сложных судебных экспертиз, осмотрено большое количество предметов, документов и технических устройств связи, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Осмотрены объемные сведения о конспиративной переписке, телефонных соединениях и движении денежных средств по используемым в преступных целях счетам кредитных учреждений и платежных систем. Деятельность преступного сообщества была пресечена сотрудниками УФСБ РФ по Волгоградской области и ГУ МВД РФ по Волгоградской области.
Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении 79 эпизодов мошенничества в сфере страховых выплат, 3 эпизодах совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), а также ч. 2 ст. 330 УК  РФ (Самоуправство). 

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