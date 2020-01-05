Общество

Кучеряво живет: умиравший от голода бездомыш превратился в семье волгоградцев в красавца

Общество 05.01.2020 09:26
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05.01.2020 09:26


История щенка, которого семья волгоградцев забрала из горпитомника, в свое время вызвала массу откликов у читателей ИА «Высота 102». Все переживали, выживет ли собака, которая находилась в крайней степени истощения и имела букет болезней. Мы побывали в семье, которая решилась приютить в своем доме еще одну собаку,  и сразу не узнали в упитанном красавце того «задохлика», который еще несколько месяцев назад балансировал между жизнью и смертью. 
Напомним, летом прошлого года в МУП «Горпитомник» Маргарита отправилась в поисках собаки, которая жила в частном секторе в Советском районе и неожиданно пропала. «Мы думали, что нашу собаку отловили. Хотели вернуть ее назад. Но в горпитомнике ее не оказалось. Я проходила мимо клеток, там были десятки собак, самых разных, но нашу так и не нашла. Уже собиралась уходить, но мне как будто по сердцу ножом полоснуло. Я увидела, как какой-то полудохлый щенок буквально повис на сетке вольера, полностью забитого взрослыми собаками. Я даже не знаю, как его там не задавили. Он умудрился просунуть голову в какую-то дырку и так отчаянно пытался через нее вылезти, что, казалось, это для него последний шанс спастись. Он был, наверное, самым некрасивым и нелепым из всех собак в питомнике. Сотрудники питомника рассказали, что выловили его на улице вместе с матерью. Я тогда разу поняла, что заберу его. Хотя у нас уже была собака, и мои домашние вовсе не собирались брать еще одну», - вспоминает женщина. 
«Впрочем, сразу это сделать не получилось. Надо было заполнить кучу документов о передаче муниципального (да, да, именно муниципального) имущества в мои руки. Все оформили  только на следующий день в офисе учреждения. Перед этим я всю ночь не спала – думала, что щенок уже умер. Когда приехали за ним, мне кажется, он все понял. Взяла его на руки, и он там затих – наверное, от страха перед неизвестностью, а может, от ужаса, что его могут вернуть назад. Когда привезли его домой, отпустили на газон, мои домашние были потрясены его видом. Правда, смотреть без слез на него было нельзя. Это был какой-то скелет, обтянутый редкой шерстью. Помню еще нереально большие уши и тонкий длинный хвост. Мои только вздохнули: «Да уж, не красавец». Я его сразу тогда покормила – сварила  кашу с мясом. Поразило, что, оказывается, он не умел есть! Потом поняла, что, видимо, в своей маленькой жизни он вообще редко ел. Взрослые собаки вряд ли его подпускали к общей миске. Щенок смешно хватал целые куски еды, потом тут же бросал все на газон и только потом слизывал разбившуюся на кусочки пищу», - Маргарита как кинопленку прокручивает те кадры.

Семья решила назвать щенка Зиданом. Зидан – это известный футболист, чемпион, победитель и щенок тоже должен был победить и выжить. Правда, это далось нелегко. У Зидана был совершенно разбалансирован организм, у него было истощение, он долго не мог бегать, передвигался, шатаясь. При этом у него был жуткий кашель, который долго не проходил. Через каждые два часа ему надо было давать лекарства и препараты. Зидан долго не поправлялся – еда у него  в кишечнике просто не задерживалась.  Когда семья уезжала куда-то на машине, брали Зидана, укладывали в коробку, где он почти все время лежал. Где-то через месяц щенок первый раз слабой лапкой попытался  поиграть с яблоком. «Это была победа! Мы поняли, что он не умрет», - вспоминают в семье. 
Сегодня Зидан вырос в красивого крупного пса с густой и даже кучерявой шерстью. Глядя на этого доброго симпатяшу, который может неустанно носиться по газону с игрушками, выкапывать только посаженный чеснок и настырно прятать в кустах сирени хозяйские тапочки, невозможно представить, через что пришлось пройти и ему, и его спасителям. Следом от  прошлых лишений остался, пожалуй, его неуемный аппетит – он всегда съедает все до последней крошки и никогда не отказывается от еды, каким бы сытым  не был. «Наверное, он так наголодался, что хочет все время наесться впрок», - понимающе относятся к этому в его семье. 
«Вроде бы мы спасали Зидана, но на самом деле это он спасал нас, - говорит Маргарита. – Нам все время чего-то не хватало – денег, понимания, справедливости, мы мужественно сражались с какими-то неурядицами, бытовыми проблемами, и не предполагали, как просто можно стать счастливыми. Для этого надо совсем мало – кого-то сделать счастливым. Попробуйте, и вы поймете, как легко перевернуть в себе мир с его, казалось бы, привычными устоями и представлениями. Когда смотришь в глаза Зидану, я понимаю, что он знает про меня все. И любит меня такой, какая я есть. И ничего в мире не может произойти такого, что может быть по-другому», - говорит Маргарита. 
  

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