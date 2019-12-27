Главный режиссер Волгоградского НЭТа о театре «после Отара», коммерции и пище для ума

Культура 27.12.2019 18:10
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27.12.2019 18:10
Сохранить новый экспериментальный театр в том виде, в котором он был при Отаре Джангишерашвили, невозможно. Об этом журналистам сегодня на пресс-конференции заявил главный режиссер Волгоградского НЭТа Владимир Бондаренко. На эту должность его назначили 12 ноября. Последние полтора месяца, как признался руководитель театра, он озадачен поиском ответа на мучительный вопрос: «каким должен стать театр после Отара?»
«Можно по-разному относиться к тому, что было ( в театре) последние 30 лет. Сохранить можно дух, идеи, а течение той жизни и построение того театра невозможно», - уверен Бондаренко. Отар Иванович, как считает новый руководитель НЭТа, был в хорошем смысле «театральном авантюристом». «Он строил коммерческий театр, театр-праздник и фейерверк. С самим открытием НЭТа совпало время, когда в СССР хлынул поток коммерческих пьес, которых мы до 1991 года не знали», - объясняет режиссер. Сейчас другое время - борьба за зрителя закончилась. «Он не телок, которого можно заманить в театр этими пьесами или голым анекдотом. Зритель сейчас самодостаточен, у него есть приоритеты. Сейчас в огромном дефиците чуть в меньшей степени - это пища для ума, и чуть в большем – пища для души. Мне кажется, что симбиоз интеллектуального театра с театром мелодраматическим - есть та история, которая может привлечь публику», - рассуждает Владимир Бондаренко.
Этот переход, как уверен главный режиссер, будет сложным, потому что определенная часть публики привыкла к коммерческой драматургии. «Там человек смеется, не понимая над чем. Ему два часа рассказывают длинный анекдот, он хохочет. Он выходит и забывает, как называлась пьеса. Но при этом человек получил удовольствие. Если люди будут понимать над чем они смеются и почему плачут, тогда они захотят прийти еще раз в этот театр», - говорит главный режиссер.
Чтобы справиться с этой сверхзадачей, Бондаренко намерен привлекать помощников – опытных режиссеров из других городов, за работу которых он может отвечать. Так, весной будущего года заслуженный артист России Адгур Кове из Абхазии поставит на сцене НЭТа «Грозу» Александра Островского. Ведутся переговоры и с другими именитыми мастерами.
Что касается актерского состава, то здесь новый главный режиссер театра устраивать революцию не собирается.
«Те люди, которые есть у меня – других нет и не будет. Моя святая обязанность – работать именно с этими людьми. И при возможности как-то точечно усиливать труппу - от кого-то отказать и кого-то привлекать», - объясняет Бондаренко. Он признался, что не видел в работе 50% актеров, которые числятся в коллективе. «Работали 10-12 человек. Остальные были или на подхвате, или в массовках. И я говорю не о тех, кому по 20, а кому по 40 лет. Не их вина, что они находятся в таком состоянии. Моя задача суметь их привести в нужную форму и зажечь в них желание работать на благо волгоградской публики», - рассуждает руководитель театра.
В будущем году выйдут в свет три премьерных спектакля, в которых артисты смогут проявить себя. «Шанс у каждого будет один. Кто заиграет – заиграет, не заиграет – тогда уже буду вынужден принимать какие-то решения», - заключил Владимир Бондаренко.
В настоящее время в театре служат 44 актера. В репертуаре НЭТа на большой сцене – 35 спектаклей, еще 5 – на малой сцене.
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