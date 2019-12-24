Комитет транспорта Волгоградской области обязали доплатить за автобусы до Волжского





Свыше 988,5 тысячи рублей выплатит комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области муниципальному унитарному предприятию "Волжская автомобильная колонна №1732" за перевозки пассажиров в 2018 году. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, эта задолженность образовалась по государственному контракту на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных межмуниципальных маршрутов по регулируемым тарифам в пределах региона. Одним из конечных остановочных пунктов являлся город Волжский.

Первоначальная сумма контракта, заключенного 9 октября 2018 года, составляла 10,2 миллиона рублей, а потом была снижена до 9 миллионов. Автоколонна должна была ежемесячно, в срок до 31 декабря 2018 года, предоставлять акты сдачи – приемки оказанных услуг по маршрутам. Заказчик брал на себя обязанности по финансированию фактически выполненных работ по транспортному обслуживанию населения.

Задолженность по контракту образовалась в октябре 2018 года. Было установлено, что комитет недоплатил автоколонне 959,3 тысячи рублей, хотя услуги были оказаны. С комитета также взыскана неустойка и расходы по уплате государственной пошлины. Решение вступило в законную силу.



