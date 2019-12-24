Комитет транспорта Волгоградской области обязали доплатить за автобусы до Волжского

Экономика 24.12.2019 17:14
334 0
24.12.2019 17:14
Свыше 988,5 тысячи рублей выплатит комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области муниципальному унитарному предприятию "Волжская автомобильная колонна №1732" за перевозки пассажиров в 2018 году. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, эта задолженность образовалась по государственному контракту на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных межмуниципальных маршрутов по регулируемым тарифам в пределах региона. Одним из конечных остановочных пунктов являлся город Волжский.
Первоначальная сумма контракта, заключенного 9 октября 2018 года, составляла 10,2 миллиона рублей, а потом была снижена до 9 миллионов. Автоколонна должна была ежемесячно, в срок до 31 декабря 2018 года, предоставлять акты сдачи – приемки оказанных услуг по маршрутам. Заказчик брал на себя обязанности по финансированию фактически выполненных работ по транспортному обслуживанию населения.
Задолженность по контракту образовалась в октябре 2018 года. Было установлено, что комитет недоплатил автоколонне 959,3 тысячи рублей, хотя услуги были оказаны. С комитета также взыскана неустойка и расходы по уплате государственной пошлины. Решение вступило в законную силу.
Реклама
Сколько стоит елка, проанализировали Сбербанк, «Платформа ОФД» и портал «Рамблер»24.12.2019 15:35
Александр Пахомов: В 2020 году банк «Открытие» реконструирует около 130 отделений24.12.2019 15:09
Внедрять и тиражировать: в Волгограде завершился конкурс на лучшую научно-техническую разработку молодых специалистов ООО «РИТЭК»24.12.2019 10:39
Александр Пахомов: В 2020 году можно ожидать дальнейшего снижения ставок по вкладам и кредитам23.12.2019 18:19
В Волгоградской области крупное предприятие осталось на плаву при помощи налоговой рассрочки23.12.2019 17:15
На DomClick.ru появилась отдельная страница о каждом многоквартирном доме в России23.12.2019 16:19
Банк «Открытие»: россияне оптимистично смотрят на личное финансовое будущее и не верят в обвал рубля в 2020 году23.12.2019 15:39
Волгоградские налоговики призывают завершить год без долгов23.12.2019 11:11
Долой 7,8 %: в Волгоградской области снижают мусорный тариф20.12.2019 16:20
Сбербанк дарит клиентам новогодние скидки и рассказывает, каким был их персональный финансовый год20.12.2019 16:20
Новый план: государство предлагает способ копить на пенсию добровольно20.12.2019 13:28
Завершена реконструкция высоковольтных линий электропередачи в городе Ленинске20.12.2019 12:21
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса19.12.2019 17:16
Волгоградца оштрафовали на 140 тысяч рублей за картинки19.12.2019 16:48
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 300019.12.2019 15:16
Реклама