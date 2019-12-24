Экономика

Внедрять и тиражировать: в Волгограде завершился конкурс на лучшую научно-техническую разработку молодых специалистов ООО «РИТЭК»

Экономика 24.12.2019 10:39
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24.12.2019 10:39


Традиционным посвящением в нефтяники завершился накануне в Волгограде конкурс на лучшую научно-техническую разработку молодых работников и специалистов ООО «РИТЭК».
Конкурс, который проводится в компании уже 11-й раз, собрал сотрудников территориально-производственных предприятий «Волгограднефтегаз», «ТатРИТЭКнефть», «РИТЭК-Самара-Нафта», «РИТЭКБелоярскнефть» и аппарата управления. В этом году мероприятие впервые было организовано в новом волгоградском офисе. Почетными гостями выступили руководители научных и образовательных организаций Волгоградского региона.
Как отметил председатель конкурсной комиссии Виктор Дарищевзаместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности конкурсанты представили более 20 докладов по разнообразной тематике — от геологии, геофизики и разработке месторождений до экологической безопасности. Среди работ победителей немало инновационных идей, которые с большой вероятностью будут внедряться.

Так, представленная на одном из конкурсов РИТЭКа концепция интеллектуального месторождения (синергия оборудования, программного обеспечения и специалистов, использующих эти ресурсы), была применена на Антиповско-Балыклейском месторождении Волгоградской области. Благодаря этому сократилось время и повысилось качество принятия оперативных решений по управлению промыслом.

Именно на конкретных результатах разработок акцентировал своё внимание в беседе с инноваторами вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «РИТЭК» Николай Николаев. «Когда запускаем?», — спросил он о проекте автономной энергоустановки на базе двигателя Стирлинга, как альтернативе дизельному генератору на примере ДНС «Линевская». Автор идеи установки на различном топливе Владимир Рокотянский получил высокую оценку членов конкурсной комиссии.
Не меньший интерес вызвала работа по анализу и эффективности мероприятий по снижению затрат на аренду земельных участков, представленная инженером по землеустройству отдела операций с земельными участками ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» Фаиной Шараповой и проект группы разработчиков по эффективному применению подхода интегрированного моделирования на примере ТПП «Волгограднефтегаз».
«Нам важен любой результат. При этом надо учитывать всё: окупаемы ли внедрения, что именно даст оптимизацию, алгоритмы развития событий», — отметил Николай Николаев.
Победители конкурса в каждой из 10 номинаций были награждены почетными дипломами и премиями.
Гран-при конкурсная комиссия присудила научно-технической разработке, набравшей максимальное количество баллов: «Результаты организационного функционирования Центра интегрированных операций ТПП «Волгограднефтегаз». Автору проекта, Шадчневу Антону, ведущему специалисту Центрального диспетчерского отдела, вручен сертификат на отраслевое обучение. 

Антон Шадчнев поделился с корреспондентом ИА «Высота 102» впечатлениями о конкурсе и секретом своего успеха: «По окончании РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина из Москвы я отправился в Полярный. После трех лет производственного опыта появилась возможность работы инженером-технологом в созданном центре интегрированных операций ТПП «Волгограднефтегаз». Я сразу включился в работу, и так вышло, что это – действительно моё. Думаю, что сертификат на обучение потрачу на менеджмент и управление. У меня три высших специальных образования, возможно следующее будет МВА.
Если говорить о конкурсантах, то здесь были очень интересные проекты. Оператор по добыче из Жирновска — умный и грамотный специалист Владимир Рокотянский представил сильную работу, она подходит под рационализаторское предложение. Мы — инновационная компания и, думаю, это будет использовано».
После торжественной церемонии награждения участники конкурса задали на круглом столе все интересующие их вопросы вице-президенту ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральному директору ООО «РИТЭК» Николаю Николаеву и ректору ВолГТУ Александру Навроцкому. В том числе — и о перспективах роста для молодых специалистов. По мнению Николая Николаева,  секрет роста прост: «Будьте инициативны. Каждый день надо делать свою работу лучше, чем кто-то другой». 

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