Выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП в Волгоградской области





Два легковых автомобиля столкнулись из-за лося в Новоаннинском районе, пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на 108 км автодороги "Самойловка – Шумилинская".

46-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной "Toyota Corolla", совершила наезд на лося, пересекавшего проезжую часть. В результате автомашина выехала на полосу встречного движения и совершила касательное столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "Geely Emgrand", под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины "Toyota Corolla" с травмой обратилась за медицинской помощью.



