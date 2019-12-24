Выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП в Волгоградской области

Происшествия 24.12.2019 10:14
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24.12.2019 10:14
Два легковых автомобиля столкнулись из-за лося в Новоаннинском районе, пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне вечером на 108 км автодороги "Самойловка – Шумилинская".
46-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной "Toyota Corolla", совершила наезд на лося, пересекавшего проезжую часть. В результате автомашина выехала на полосу встречного движения и совершила касательное столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "Geely Emgrand", под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины "Toyota Corolla" с травмой обратилась за медицинской помощью.
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