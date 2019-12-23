Расследования

Группу бывших стрелков осудят за разграбление следующего в Волгоград эшелона

Расследования 23.12.2019 20:39
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23.12.2019 20:39


Пятеро бывших стрелков структурного подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ России на Юго-Восточной железной дороге обвиняются в совершении кражи в крупном размере из следующего в Волгоградскую область эшелона, сообщает ИА «Высота 102».
По информации пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, обвиняемые пошли на преступление по предварительному сговору. В начале февраля текущего года они решили похитить охраняемое ими имущество из 10 самосвалов, стоявших на платформах в составе грузового поезда, и следовавших в одну из войсковых частей Волгоградской области.
Они украли аккумуляторные батареи, комплекты инструментов водителя, магнитолу, разводные ключи и прочее имущество общей стоимостью около 600 тысяч рублей. Факт кражи был обнаружен только после прибытия самосвалов на ст. Гумрак Приволжской железной дороге в Волгоградской области.
Часть похищенного имущества нашли сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России, а также установили лиц, причастных к его хищению. Обвиняемые полностью признали вину и погасили причиненный ущерб.
Уголовное дело направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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