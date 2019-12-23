Расследования

Московскому владельцу птицефабрики в Волгоградской области грозит 7 лет за сокрытие налогов

Расследования 23.12.2019 16:08
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23.12.2019 16:08


По делу о сокрытии от налогообложения более 23 миллионов рублей перед судом предстанет владелец птицефабрики в Светлоярском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фактический руководитель организации обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд.
По версии следствия, обвиняемый в мае-декабре 2018 года, зная о наличии у предприятия задолженности по уплате налогов и выставленных инкассовых поручениях, дал указание о направлении писем контрагентам о необходимости перечисления денежных средств за поставки мяса птицы на счета подконтрольных организаций. Свою вину коммерсант не признает.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по области.Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
По информации "Высоты 102", речь идет о владельце ООО "Фрегат Юг". Он является жителем Москвы.

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