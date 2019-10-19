Экономика 19.10.2019 16:25
2508 6
19.10.2019 16:25
Избежать выплаты более 23 миллионов рублей долгов пытались директор и собственник ООО «Фрегат Юг», с пропиской в Московской области и Москве. Как стало известно ИА «Высота 102», компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы в Светлоярском районе Волгоградской области. Имея задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, ООО «Фрегат Юг» продолжало свою деятельность, скрывая денежные средства организации, за счет которых должна быть погашена недоимка. Теперь руководству предприятия предстоит как минимум пройти проверку со стороны правоохранительных органов.
Реклама
Популярное по теме
01.10.2019 15:46
24730 8
23.09.2019 14:30
21571 17
Услуги СберМобайл стали доступны в Волгоградской области18.10.2019 10:41
«Управление отходами – Волгоград» обвинили в навязывании кабальных условий договора18.10.2019 10:20
Банк «Открытие» представил Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса17.10.2019 18:07
Не прошил - не прошел: в Волгограде предприниматель остался без конкурса17.10.2019 17:55
Сбербанк проводит в Волгограде бизнес-форум «Свое дело» для малого бизнеса17.10.2019 16:32
Клиенты ВТБ могут оформить депозиты в банкоматах17.10.2019 14:06
Волгоградские приставы официально отреагировали на скандал с «вторжением» в цеха консервного завода17.10.2019 13:00
Лаборанты АО «КАУСТИК» в очередной раз претендуют на призовые места в областном конкурсе профмастерства17.10.2019 12:03
«ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как не забыть о передаче показаний17.10.2019 11:13
Волгоградский бизнес-инкубатор «в пожарном режиме» тратит 1,8 млн рублей на выставки в Казахстане16.10.2019 18:00
Консервный завод в Волгограде на грани остановки из-за передела имущества16.10.2019 16:07
На «Золотой осени» запланировано — в «Садах Придонья» уже реализуется16.10.2019 11:57
На выставке недвижимости в Волгограде Сбербанк рассказал о сниженных ставках по ипотеке15.10.2019 17:49
К октябрю налоговики собрали в Волгоградской области 70,5 млрд рублей15.10.2019 17:03
Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентов15.10.2019 15:10
Реклама