Экономика

В Волгоградской области москвичи разводили птицу припрятав 23 долговых миллиона

Экономика 19.10.2019 16:25
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19.10.2019 16:25


Избежать выплаты более 23 миллионов рублей долгов пытались директор и собственник ООО «Фрегат Юг», с пропиской в Московской области и Москве. Как стало известно ИА «Высота 102», компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы в Светлоярском районе Волгоградской области. Имея задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, ООО «Фрегат Юг» продолжало свою деятельность, скрывая денежные средства организации, за счет которых должна быть погашена недоимка. Теперь руководству предприятия предстоит как минимум пройти проверку со стороны правоохранительных органов.

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