Над открытым в Волгограде памятником Сталину сразу нависла угроза демонтажа

Политика 20.12.2019 20:23
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20.12.2019 20:23
Не успели местные коммунисты нарадоваться новому объекту поклонения, как над установленным сегодня памятником Иосифу Сталину нависла угроза демонтажа. ИА «Высота 102» стало известно, что администрация Волгограда может инициировать проверку по факту несанкционированного появления бронзового бюста у входа в здание № 8 на улице Новороссийской.
«В том случае, если объект, малая архитектурная форма, элемент входной группы размещается на территории, принадлежащей частному лицу или организации, то получение разрешения на его установку от органов исполнительной власти не требуется. Однако, в случае поступления в муниципалитет соответствующего заявления, администрация проведет проверку для выявления возможных нарушений, допущенных при его установке. Если проверка установит, что данный объект является памятником, размещенным на общественной территории, будут приняты меры, предписанные действующим законодательством» , - пояснили ИА « Высота 102» в мэрии Волгограда.
Напомним, памятник исторической личности около Сталинградского обкома КПРФ был открыт сегодня в первой половине дня. Мероприятие приурочили к 140-й годовщине со дня рождения Иосифа Виссарионовича. На церемонии открытия бронзового бюста коммунисты радовались событию во главе с первым секретарем обкома КПРФ Тамарой Головачевой.
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