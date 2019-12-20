Здравоохранение

Компания «ДИАЛАЙН»: ищете дружную команду, идущую вперёд – приходите к нам

Здравоохранение 20.12.2019 10:57 Реклама
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20.12.2019 10:57 Реклама


Компания «ДИАЛАЙН» работает в Волгограде уже 18 лет. Сейчас – это сеть многопрофильных клиник, которая известна профессионализмом своих сотрудников. О том, что значит быть врачом «ДИАЛАЙН», каким критериям надо соответствовать, ИА «Высота 102» рассказала главный врач компании «ДИАЛАЙН» Орлова Марина Владимировна.
Марина Владимировна, как долго вы работаете в сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН»? Почему выбрали именно ДИАЛАЙН? 
– «ДИАЛАЙН» –  известная, крупная, стабильная, «белая» компания, работает как часть Национальной Медицинской Сети. Я пришла в компанию 10 лет назад. Для меня в работе важно наличие перспектив и возможности движения вперед. 
– «Лицо» любой компании – специалисты. Для пациента часто важно не то, куда он придет, а кому он доверит свои проблемы. Какие у вас критерии подбора кадров? 
– У нас работают высококвалифицированные врачи в большинстве своем со значительным стажем. Некоторые из них –  со времен основания компании. Среди врачей есть кандидаты и доктора наук, преподаватели Волгоградского Государственного Медицинского университета. 
К подбору новых специалистов относимся очень внимательно. Для нас важен не только профессионализм сотрудника, но и его понимание, что сервисное отношение к пациенту – одна из главных компетенций. Соответствие ценностям компании, таким как, работа в команде, ответственность, доверие, стабильность и здоровое будущее, является важным критерием при подборе персонала.
– В вашем коллективе есть и молодые врачи. Что для вас является определяющим в решении о приеме их на работу?
– Конечно, опыт играет важную роль, но мы готовы работать и с молодыми врачами. К примеру, одна из наших офтальмологов пришла сразу после ординатуры. Сегодня она – одна из самых успешных, востребованных докторов.  У молодых специалистов должно быть желание работать и желание развиваться. А мы в этом поможем.
– Что, по вашему мнению, привлекает в ДИАЛАЙН врачей, желающих работать в сети клиник?
–  Конечно, лучше спросить у самих врачей. Я думаю, что большое значение имеет популярность ДИАЛАЙН, все-таки мы работаем уже 18 лет в Волгограде и доказали свою состоятельность. В профессиональной среде известно, что у нас современное оборудование, комфортные условия труда, возможность повышения квалификации. 
– Многие пациенты на личном опыте убедились, что в клиниках «ДИАЛАЙН» комфортно находиться. А какие условия работы у врачей? 
– Отвечу словами одного доктора, которого я несколько лет назад убедила перейти в ДИАЛАЙН. Через некоторое время на вопрос «Не жалеешь?» она ответила: «Ни секунды. Впервые могу работать ВРАЧОМ, могу получать удовольствие от своей работы!».
Для врачей компании созданы благоприятные условия: это и удобные кабинеты с современным оборудованием,  льготное медицинское лечение для работников и их родственников, страхование от врачебной ошибки, проведение интересных консилиумов,  для штатных врачей – регулярное обучение за счет средств работодателя.
Кстати, обучение – и обязательное профессиональное, и дополнительное – необходимо для развития персональных компетенций. Ведь компания – это прежде всего, люди, которые там работают. И чем они профессиональнее, тем компания значимее и интереснее.
– Одну из ценностей компании, которую вы отметили – работа в команде. Как укрепляете корпоративный дух? 
– Работа в команде для нас – жизненная необходимость. Зачастую, взаимодействие врачей различных направлений приводит к положительному результату работы – и пациент доволен.  Не секрет, что взаимопонимание между членами коллектива укрепляется во время корпоративных мероприятий. И мы с удовольствием принимаем в участие различных конкурсах, в организации праздников. 
– Закончите, пожалуйста, фразу «Хороший врач – это…»
– О, могу много и долго говорить по этому поводу. Но учитывая формат, приведу слова швейцарского писателя А-Ф Амьеля, которые полностью соответствуют моему ощущению: «Идеальный врач - это человек, обладающий глубинным знанием жизни и человеческой души, который интуитивно распознает любое страдание и боль любого рода и восстанавливает мир одним своим присутствием»
– Марина Владимировна, cкоро Новый год и Рождество. Ваши пожелания врачам-коллегам на 2020 год.
– Своих коллег традиционно поздравляю с грядущими праздниками. Желаю, конечно, здоровья, счастья, профессиональных успехов, профессионального развития. И если вы ищете дружную команду, идущую вперёд, приходите к нам!
Клиника «ДИАЛАЙН» — медицинский центр для детей и взрослых по доступным ценам. Телефоны +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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