Экономика

Волгоградца оштрафовали на 140 тысяч рублей за картинки

Экономика 19.12.2019 16:48
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19.12.2019 16:48


Незаконное использование чужого товарного знака на коробке с набором игрушек обошлось жителю Волгограда в 140 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Волгоградского областного суда, гражданское дело рассматривалось Ворошиловским районным судом.
Установлено, что в декабре 2016 года волгоградец продавал набор игрушек "Свинка Пеппа", на упаковке которого присутствуют изображения, схожие до степени смешения с товарными знаками и изображениями-рисунками, правообладателем которых является истец - ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED.
Этой компании принадлежат исключительные права на товарные знаки №1224441, №1212958 и 12 произведений изобразительного искусства – рисунки: "Свинка Пеппа", "Мама Свинка", "Папа Свин" и других персонажей мультфильма. С волгоградца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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