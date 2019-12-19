Сбербанк и аптеки Вита реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса DocDoc

Экономика 19.12.2019 12:11 Новости компаний
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19.12.2019 12:11 Новости компаний
Сбербанк, медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, и cеть аптек Вита подписали трехсторонний меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в области реализации услуг телемедицины в 2020 году, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Напомним, в сентябре 2019 года сервис DocDoc совместно с cетью аптек Вита дал возможность всем клиентам получить доступ к услугам телемедицины. Для этого было необходимо совершить покупку в аптеках Вита и получить специальный промокод, который гарантировал обладателю безлимитные консультации с терапевтом и педиатром в течение месяца.
За 3 месяца пилотного проекта было выдано более 170 000 промо-кодов для использования приложения DocDoc. Сегодня было принято решение о продлении и расширении сотрудничества на 2020 год. Планируемое количество реализованных промо-кодов – более 2,5 млн штук.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Нам важно заботиться о здоровье клиентов, и развитие сотрудничества c федеральной аптечной сетью Вита — значимый шаг в достижении этой цели. Сбербанк предлагает современный и удобный способ получения услуг телемедицины от сервиса DocDoc, благодаря которому клиенты аптечной сети смогут воспользоваться квалифицированной медицинской консультацией педиатров и терапевтов в круглосуточном режиме».
Дмитрий Рыскин, директор по работе с ключевыми клиентами сервиса DocDoc:
«Телемедицина DocDoc — один из лучших продуктов на рынке. К ней подключены миллионы человек по всей России, и мы рады в очередной раз подтвердить качество наших услуг, продлевая сотрудничество с таким крупным и надежным партнером. Таким образом, в будущем DocDoc поможет множеству людей сохранять свое здоровье».
Владислав Евтушенко, директор департамента развития и маркетинга сети аптек Вита:
«Наша основная цель — сделать заботу о здоровье максимально доступной. Сотрудничество с медицинским сервисом DocDoc, позволяющим получать телемедицинские услуги в любое время и в любом месте разумно дополняет наше стремление делать аптеки Вита, их предложение широкого ассортимента товаров и услуг ближе и доступнее для каждого клиента. Расширение нашего партнерства в 2020 году позволит реализовать в полной мере потенциал сотрудничества во всех 1750 аптеках в 37 регионах России и предоставить доступ к телемедицине клиентам аптек Вита, как в небольших населенных пунктах, так и в крупных городах России с миллионным населением».
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