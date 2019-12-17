Волгоградские аграрии подвели итоги года





Волгоградские аграрии в торжественной обстановке отметили День работника сельского хозяйства и подвели итоги уходящего года. Волгоградская область вошла в число ведущих производителей продовольствия в России. Валовой сбор зерна в регионе составил 4,5 млн тонн, овощй – более 1 млн тонн. Рекордным в истории нашей области выдался урожай масличных культур – 1,3 миллиона тонн. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, заместитель Губернатора Волгоградской области–председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов поздравили руководителей и работников сельхозпредприятий с этими успехами.

«Такие результаты не были бы достигнуты без технической модернизации сельского хозяйства», — уверены в компании «Комбайны и Тракторы», которая уже много лет остается основным поставщиком для обновления сельхозпарка. Предлагаемая ими техника «Ростсельмаш» давно и прочно вошла в хозяйства Волгоградской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Только за последние 3 года продано 700 единиц самоходной и прицепной техники. Фермеры уже давно просчитали ее эффективность и укомплектовывают свой парк проверенной техникой. Примерно в 86% волгоградских хозяйств работают комбайны Ростсельмаш, — говорит генеральный директор ООО «КИТ» Светлана Назаревская. — С каждым годом все популярнее становятся мощные тракторы и прицепные агрегаты. Этому способствует высокий уровень производства Ростсельмаш, где учитывают пожелания аграриев, оперативное сервисное обслуживание, наличие запчастей и господдержка».

На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника сельского хозяйства официальный партнер компании Ростсельмаш ООО «Комбайны и тракторы» поздравил волгоградских аграриев с праздником и поблагодарил за плодотворную работу.





























Глава племзавода «Ромашковский» из Палласовского района Владимир Аноприенко поделился своими предпочтениями.

«Мы разводим племенных овец местной породы «Волгоградская», сейчас у нас более 20 тысяч голов, – говорит он. – Есть 36 тысяч гектар земли, где выращиваем озимку, ячмень и кормовые травы. Чтобы получать хороший урожай и обеспечивать поголовье кормами, нужна мощная и надежная техника. Только в прошлом году мы обновили сельхозпарк на 38 миллионов рублей. Предпочтение отдаем технике Ростсельмаш. У нас 22 единицы от этого производителя – комбайны, косилки, опрыскиватели. Они просты в эксплуатации и никогда не подводили нас».



