Туалеты на Центральной набережной Волгограда изучил кандидат архитектуры





Рабочая документация о подключении туалетных модулей к инженерным сетям на Центральной набережной Волгограда прошла государственную историко-культурную экспертизу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, кандидат архитектуры, доцент, советник РААСН Виктор Тихонов из Волгограда выступил экспертом по данному вопросу.

Он дал положительную оценку научно-проектной документации «Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия к рабочей документации «Благоустройство объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль Набережной р.Волги, 1952 г.». Подключение туалетных модулей к инженерным сетям». Документацию разработало в 2019 году АО «Проектный институт Приволжтрансстрой».

Напомним, что приказом областного комитета госохраны объектов культурного наследия установлены специальные режимы использования территории Центральной набережной, которые, в том числе, запрещают строительство объектов капитального строительства. Однако есть исключения, в числе которых - прокладка подземных сетей инженерно-технического обеспечения на основании проектов проведения таких работ, содержащих согласованные разделы об обеспечении сохранности.

Отметим, что стационарных туалетов на набережной Волгограда нет уже давно. Их заменяют биотуалеты, установленные преимущественно на верхней террасе набережной вблизи музыкального театра. В рамках работ по благоустройству набережной рабочей документацией предусматривается подключение туалетных модулей к существующим наружным сетям водоснабжения и водоотведения с целью формирования современной городской среды.

Рассматривается два варианта туалетных модулей: одними можно будет пользоваться в теплый период года, другими – круглогодично. Так, для второго варианта в качестве источника водоснабжения обозначен существующий хозяйственно-питьевой водопровод. Отвод сточных вод осуществляется по напорному трубопроводу, с подключением в существующий колодец бытовой канализации. Прокладка трубы предусмотрена закрытым способом, методом горизонтального направленного бурения. При производстве работ в проектной документации предусмотрено соблюдать производственный режим с 9.00 до 17.00 часов, а производство работ вести в соответствии с существующими строительными нормами, техникой безопасности и противопожарными рекомендациями.

Отмечается, что проектные решения по подключению туалетных модулей к инженерным сетям не нарушат предмет охраны объектов культурного наследия, не окажут негативного воздействия на визуальное восприятие объектов культурного наследия, на их пространственную и объемно-планировочную композицию, устойчивость и техническое состояние.



