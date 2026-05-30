В ЦПКиО Волгограда пройдет праздник детства





В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 1 июня в День защиты детей пройдет фестиваль «Лето в Движении». Как уточнили в пресс-службе парка, юных волгоградцев ждут больше 20 интерактивных площадок с творческими мастер-классами и развивающими занятиями, а также выступления артистов и красочное шествие участников фестиваля.

Праздник стартует в 10:00 на футбольном поле, где пройдет открытая тренировка от Волгоградской городской федерации хоккея с шайбой. На синтетическом льду ребята могут научиться владеть клюшкой и шайбой, занятия подойдут даже малышам. Для участников организаторы приготовили подарки.

В 15:30 арт-шествие по парку ознаменует старт фестиваля «Лето в Движении». Шествие начнется от центральной входной арки со стороны торгово-развлекательного комплекса.

C 16:00 вдоль главной аллеи парка откроются интерактивные площадки с мастер-классами. Здесь юные волгоградцы научатся изготовлению броши из фетра, оригами и фигур из воздушных шаров, фланкировке казачьей шашкой. Также заработают мастер-классы по оказанию первой помощи, игры и викторины – все активности бесплатные.

Для любителей танцев с 16:00 до 20:00 пройдет мастер-класс по брейк-дансу на малой сцене. А на главной сцене в это время начнется концертная программа от творческих коллективов и сольных артистов.

