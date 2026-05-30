



В Волгоградской области с начала года специалисты обследовали свыше двух тысяч домов на правильность установки и исправность бытового газового оборудования. Как уточнили в пресс-службе администрации регионе, всего было првоедено порядка 300 проверок.

В ходе проведения проверок поставщиком газа за январь-апрель 2026 года выявлено и устранено 13 несанкционированных подключений в индивидуальных жилых и многоквартирных домах. Техобслуживание газовых плит, колонок, котлов должно проводиться не реже раза в год, периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов — не реже трех раз в год.

Напомним, что за нарушение правил предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Изображение создано при помощи ИИ