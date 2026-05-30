Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Забота о будущем: как на ВТЗ создают мир детства, творчества и памяти АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 ЦБ усилил надзор за оборотом наличных средств
Центральный банк РФ усилил надзор за оборотом наличных средств россиян. Об этом сообщил регулятор на своем официальном сайте.  Теперь банковские организации будут проводить ежедневный анализ операций клиентов, выявляя подозрительные....
 Ростовская область прочертила границу с ДНР и ЛНР
Заксобрание Ростовской области приняло законы, закрепляющие соглашения о прохождении границы с ДНР и ЛНР. Как передает Привет-Ростов, документы регулируют вопросы приграничных территорий. Соглашениями официально...
«Надо бояться не вернуться домой»: волгоградский травматолог – о жутких последствиях мотогонок без правил

Общество 30.05.2026 18:27
В Волгограде в самом разгаре байкерский сезон, который сами мотоциклисты воспринимают как время скорости и адреналина. К летящим на всех парах райдерам в последние годы все чаще присоединяются и владельцы модного электротранспорта. Но что стоит за этим куражом и попыткой победить законы физики, в буквальном смысле оторвавшись от земли? С какими травмами пострадавшие байкеры поступают в больницы? И почему некоторых из них не останавливает даже собственный горький опыт? Ответы на эти вопросы - в материале ИА «Высота 102».

«Желание получить адреналин нередко отключает инстинкт самосохранения»

- Всех мотоциклистов можно условно поделить на три категории. В первую входят совсем молодые ребята, которыми когда-то были и мы. У них нет ни страха, притуплен инстинкт самосохранения, нет печального опыта, а вот желания покрасоваться перед девчонками и козырнуть перед старшими коллегами – хоть отбавляй, - рассказывает опытный байкер из Волжского Алексей. – Эти люди стараются сесть на самый мощный мотоцикл, при этом игнорируя экипировку и попросту не зная техники. Увы, но во многих случаях подобные гонки заканчиваются весьма и весьма плачевно.

Поддать газу и ощутить тех самых «бабочек в животе» нередко желают не только «зеленые» мотоциклисты. За адреналином и свистом ветра в ушах часто гоняются и весьма взрослые, солидные мужчины, однажды решившие: им нужно что-то большее!

- Желание получить дозу адреналина у многих действительно превышает инстинкт самосохранения и чувство порядка и безопасности, - рассуждает волжанин. – В основном, к такому поведению на дорогах склонны более опытные райдеры, катающие уже не первый год и имеющие не только хороший мотоцикл, но и качественную экипировку. Но, какой бы надежной ни была защита, опасные маневры, высокая скорость, создание аварийных ситуаций, а порой и откровенное игнорирование правил дорожного движения порой приводят к тяжелым травмам или даже к гибели мотоциклиста. Но, повторюсь, людьми движет жажда адреналина, и бороться с этим очень непросто.

Покуражившись в юношеские годы или начиная свой мотопуть без жажды острых впечатлений, третью категорию байкеров называют самой мирной и безобидной. Не просто знающие, но и соблюдающие правила, они не создают опасных ситуаций и берегут как свою, так и чужую жизни.

- По сути это долгожители. Они уже никуда не спешат и спокойненько едут на тихоходных мотоциклах. Если говорить в общем о ситуации, то садиться на мотоцикл следует только тогда, когда ты к нему готов. А еще его нужно бояться. Бояться не вернуться домой. Как только человек теряет страх, он перестает следить за ситуацией и попадает в неприятную ситуацию, которая в лучшем случае заканчивается его травмами. Конечно, мы стараемся донести эти проверенные годами истины, но чаще слова остаются просто словами – молодым трудно во что-то поверить до тех пор, пока они не столкнутся с этим сами. Но мы все-таки просим их не летать в потоке, где много машин, ведь зачастую нас просто не видят – автомобилисты закрыли окна, включили кондиционер и музыку, отвлеклись на телефон, и все – приехали! Все, кому хочется скорости и драйва, могут уехать далеко от города и от души погонять по полям или малозагруженным трассам! Так и сами душу отведете, и другим не навредите.

«Не всегда спасает даже защита»

О том, как печальны последствия гонок без правил, как никто другой знает волгоградский травматолог-ортопед Дмитрий Данилов. По словам врача, от тяжелых травм гонщика без инстинкта самосохранения не всегда спасает даже экипировка и шлем.

- Самое опасное при падении – повреждение головы. Одной из самых легких травм в этом случае становится сотрясение головного мозга. А вот ушиб головного мозга – куда более серьезное повреждение, - комментирует Дмитрий Данилов. – Перелетая через руль, такие пациенты рискуют повредить паховую область, грудную клетку, сломать ребра. В момент переворота в полете у них также нередко случаются компрессионные переломы позвоночника.

Романтический флер, связанный со скоростью и ощущением полета, доводят как начинающих, так и вполне опытных мотоциклистов и до тяжелейших переломов.

- В своей практике я не раз сталкивался и с так называемой «асфальтовой болезнью», когда мотоцикл заваливается и какое-то время скользит вдоль поверхности. Придавленный своим же байком, водитель едет по асфальту, как по поверхности стиральной машины, получая открытые переломы, осадненные раны. Порой травмы приводят к ампутации, ведь кость не живет без кожи и мягких тканей. Если не закрыть ее в кратчайшие сроки, ее, увы, придется удалить. А это инвалидность и весь список неприятностей, которые, я думаю, вы можете представить и сами. Если владельцы автомобилей хотя бы отчасти защищены подушками безопасности, то мотоциклисты в этом плане не имеют ровно никакого прикрытия.

Казалось бы, лишь по верхам описанных травм хватит для того, чтобы остановить мотофанатов от их поездок наперегонки со смертью. Однако из года в год в отделениях больниц встречают все новых и новых пациентов, которые после аварии буквально через одного клянутся завязать с гонками за адреналином.

- У меня есть несколько пациентов – мотоэкстремалов, которых я оперировал уже несколько раз. Тем не менее, все они продолжают заниматься. Но справедливости ради стоит сказать, что мотоэкстрим – это профессиональный спорт с тренировками, повышенной защитой и специальной трассой. Подготовленность самих байкеров в этом случае намного выше, чем обычных мотоциклистов, - отмечает врач травматолог-ортопед. – Нередко после подобных аварий райдерам приходится выбирать себе другое увлечения, так как вопрос о возвращении к активной жизни уже не стоит. Просто бы ходить… Травма, полученная на высокой скорости, чревата настолько серьезными последствиями, что иногда врачи скорой помощи просто не успевают довезти пострадавших до больницы. Увы, в последнее время к байкерам присоединились самокатчики, а также владельцы электровелосипедов. Разгоняющиеся до 60 км/ч, велосипедисты мчатся по дорогам общего пользования безо всякой защиты. Вот такой вот новый вызов времени!

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
