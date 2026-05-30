



В Волгограде в самом разгаре байкерский сезон, который сами мотоциклисты воспринимают как время скорости и адреналина. К летящим на всех парах райдерам в последние годы все чаще присоединяются и владельцы модного электротранспорта. Но что стоит за этим куражом и попыткой победить законы физики, в буквальном смысле оторвавшись от земли? С какими травмами пострадавшие байкеры поступают в больницы? И почему некоторых из них не останавливает даже собственный горький опыт? Ответы на эти вопросы - в материале ИА «Высота 102».

«Желание получить адреналин нередко отключает инстинкт самосохранения»

- Всех мотоциклистов можно условно поделить на три категории. В первую входят совсем молодые ребята, которыми когда-то были и мы. У них нет ни страха, притуплен инстинкт самосохранения, нет печального опыта, а вот желания покрасоваться перед девчонками и козырнуть перед старшими коллегами – хоть отбавляй, - рассказывает опытный байкер из Волжского Алексей. – Эти люди стараются сесть на самый мощный мотоцикл, при этом игнорируя экипировку и попросту не зная техники. Увы, но во многих случаях подобные гонки заканчиваются весьма и весьма плачевно.

Поддать газу и ощутить тех самых «бабочек в животе» нередко желают не только «зеленые» мотоциклисты. За адреналином и свистом ветра в ушах часто гоняются и весьма взрослые, солидные мужчины, однажды решившие: им нужно что-то большее!

- Желание получить дозу адреналина у многих действительно превышает инстинкт самосохранения и чувство порядка и безопасности, - рассуждает волжанин. – В основном, к такому поведению на дорогах склонны более опытные райдеры, катающие уже не первый год и имеющие не только хороший мотоцикл, но и качественную экипировку. Но, какой бы надежной ни была защита, опасные маневры, высокая скорость, создание аварийных ситуаций, а порой и откровенное игнорирование правил дорожного движения порой приводят к тяжелым травмам или даже к гибели мотоциклиста. Но, повторюсь, людьми движет жажда адреналина, и бороться с этим очень непросто.

Покуражившись в юношеские годы или начиная свой мотопуть без жажды острых впечатлений, третью категорию байкеров называют самой мирной и безобидной. Не просто знающие, но и соблюдающие правила, они не создают опасных ситуаций и берегут как свою, так и чужую жизни.

- По сути это долгожители. Они уже никуда не спешат и спокойненько едут на тихоходных мотоциклах. Если говорить в общем о ситуации, то садиться на мотоцикл следует только тогда, когда ты к нему готов. А еще его нужно бояться. Бояться не вернуться домой. Как только человек теряет страх, он перестает следить за ситуацией и попадает в неприятную ситуацию, которая в лучшем случае заканчивается его травмами. Конечно, мы стараемся донести эти проверенные годами истины, но чаще слова остаются просто словами – молодым трудно во что-то поверить до тех пор, пока они не столкнутся с этим сами. Но мы все-таки просим их не летать в потоке, где много машин, ведь зачастую нас просто не видят – автомобилисты закрыли окна, включили кондиционер и музыку, отвлеклись на телефон, и все – приехали! Все, кому хочется скорости и драйва, могут уехать далеко от города и от души погонять по полям или малозагруженным трассам! Так и сами душу отведете, и другим не навредите.

«Не всегда спасает даже защита»

О том, как печальны последствия гонок без правил, как никто другой знает волгоградский травматолог-ортопед Дмитрий Данилов. По словам врача, от тяжелых травм гонщика без инстинкта самосохранения не всегда спасает даже экипировка и шлем.

- Самое опасное при падении – повреждение головы. Одной из самых легких травм в этом случае становится сотрясение головного мозга. А вот ушиб головного мозга – куда более серьезное повреждение, - комментирует Дмитрий Данилов. – Перелетая через руль, такие пациенты рискуют повредить паховую область, грудную клетку, сломать ребра. В момент переворота в полете у них также нередко случаются компрессионные переломы позвоночника.

Романтический флер, связанный со скоростью и ощущением полета, доводят как начинающих, так и вполне опытных мотоциклистов и до тяжелейших переломов.

- В своей практике я не раз сталкивался и с так называемой «асфальтовой болезнью», когда мотоцикл заваливается и какое-то время скользит вдоль поверхности. Придавленный своим же байком, водитель едет по асфальту, как по поверхности стиральной машины, получая открытые переломы, осадненные раны. Порой травмы приводят к ампутации, ведь кость не живет без кожи и мягких тканей. Если не закрыть ее в кратчайшие сроки, ее, увы, придется удалить. А это инвалидность и весь список неприятностей, которые, я думаю, вы можете представить и сами. Если владельцы автомобилей хотя бы отчасти защищены подушками безопасности, то мотоциклисты в этом плане не имеют ровно никакого прикрытия.

Казалось бы, лишь по верхам описанных травм хватит для того, чтобы остановить мотофанатов от их поездок наперегонки со смертью. Однако из года в год в отделениях больниц встречают все новых и новых пациентов, которые после аварии буквально через одного клянутся завязать с гонками за адреналином.

- У меня есть несколько пациентов – мотоэкстремалов, которых я оперировал уже несколько раз. Тем не менее, все они продолжают заниматься. Но справедливости ради стоит сказать, что мотоэкстрим – это профессиональный спорт с тренировками, повышенной защитой и специальной трассой. Подготовленность самих байкеров в этом случае намного выше, чем обычных мотоциклистов, - отмечает врач травматолог-ортопед. – Нередко после подобных аварий райдерам приходится выбирать себе другое увлечения, так как вопрос о возвращении к активной жизни уже не стоит. Просто бы ходить… Травма, полученная на высокой скорости, чревата настолько серьезными последствиями, что иногда врачи скорой помощи просто не успевают довезти пострадавших до больницы. Увы, в последнее время к байкерам присоединились самокатчики, а также владельцы электровелосипедов. Разгоняющиеся до 60 км/ч, велосипедисты мчатся по дорогам общего пользования безо всякой защиты. Вот такой вот новый вызов времени!